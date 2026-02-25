„Iți blestemai zilele” Poveste de cinci stele cu Victor Pițurcă: „Vărsai la fiecare antrenament”

Revenită în tenis la Transylvania Open, Ana Bogdan dezvăluie ce probleme serioase de sănătate are: ce i se întâmplă

CITEȘTE ȘI: Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”

Descinderi de proporții au avut loc miercuri dimineață, după ce Poliția Română a efectuat 34 de percheziții într-un dosar care vizează trucarea unor meciuri din Liga 3.

În total, 21 de persoane au fost ridicate și duse la audieri, iar toate indiciile duc către CS Păulești, club din județul Prahova.

Potrivit anchetatorilor, ar fi fost pus la punct un sistem bine organizat prin care anumite partide erau aranjate pentru câștiguri din pariuri, informații confirmate și de sursele Sport.ro.

Suma totală obținută de cei implicați s-ar ridica la aproximativ 840.000 de lei, adică în jur de 165.000 de euro.

Printre meciurile vizate se numără și Victoria Traian - CS Păulești 4-0, disputat pe 6 decembrie anul trecut, în cadrul etapei cu numărul 16 din Liga 3.

Cronica meciului Victoria Traian - CS Păulești 4-0 în publicația Pro Brăila

”Succes fără drept de apel pentru Victoria Traian în meciul cu ocupanta locului 3

Sâmbătă după amiază, de la ora 14.00, pe stadionul Mircea Ceicu, în etapa a 16-a din campionat, Victoria Traian a învins fără drept de apel pe CS Păulești, echipă aflată pe locul 3 în seria a II-a din Liga 3, scor 4-0 (1-0). Meciul a fost dominat de echipa brăileană, care a avut o posesie de 63 % în acest meci. Astfel, Victoria Traian a reușit să lege 3 victorii consecutive, și 4 victorii în cele 5 meciuri din returul sezonului regulat jucate până acum.

Prima repriză a fost una destul de echilibrată, cu un ușor avantaj pentru echipa oaspete, cel puțin în primele 20 de minute, dar Victoria Traian a reușit să deschidă scorul în minutul 24. Pungă a centrat din corner și Rareș Băceanu a împins mingea în poartă, din 2 metri, 1-0. La scorul de 0-0, formația oaspete a lovit bara porții gazdelor de două ori, prin Sora și Sârbu.

În primul minut din repriza a doua, cei de la Victoria Traian au ieșit la un presing avansat și Marian Sanda încercând să trimită la propriul portar nu a văzut că acesta era ieșit din poartă și și-a marcat un autogol în stilul lui Bănel Nicoliță din meciul cu Real Madrid, 0-2. Jucătorii antrenați de Bogdan Mircea Grigore și Nicolae Rotaru au prins curaj și au început să controleze din ce în ce mai mult jocul, cu o posesie mult mai bună și au reușit să mai înscrie de două ori. Mai întâi, în minutul 65, după o pasă lungă peste apărarea oaspeților, fundașul Marian Sanda a jucat mingea cu capul greșit și aceasta a ajuns la Andrei Trandafir care a marcat pentru 3-0. În minutul 73 Denis Pleșa a șutat cu stângul din colțul careului de 16 metri, în diagonală, direct în vinclu, 4-0. În repriza a doua și oaspeții au avut o minge trimisă în bară, de Levy, care a nimerit transversala. Pe lângă cele patru goluri Victoria Traian a mai avut mai multe ocazii prin Pleșa, Goleanu, Mogoș și Pungă. În partea a doua a meciului Victoria Traian a avut o posesie de 70 %, cu 10 șuturi la poartă, dintre care 6 pe spațiul porții, trei dintre acestea fiind concretizate prin goluri.

Victoria Traian: Teodor Tacu – Leonard Coteț, Gabriel Preda, Cosmin Căldăruș (min. 73 Adrian Ghiță), Alexandru Cireașă – Paul Ioan (min. 75 Alin Mihalcea), Denis Pleșa (min. 82 Mihai Codreanu), Robert Băceanu (min. 63 Filippo Tarozzi), Andrei Trandafir – Georgel Pungă, Valentin Goleanu (min. 63 Valentin Mogoș).

CS Păulești: Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu – Matei, Levy, Bechir, Călin (min. 55 Iordan) – Berbecaru (min. 70 Cotună), Sora”, scria pe 6 decembrie 2025 publicația locală Pro Brăila în cronica meciului.

Foto: Pro Brăila, Victoria Traian