Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”

Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Prahova este în centrul unui scandal imens legat de pariuri.

TAGS:
Victoria TraianLiga 3PăuleștiCS PaulestiPariuri
Din articol

Descinderi de proporții au avut loc miercuri dimineață, după ce Poliția Română a efectuat 34 de percheziții într-un dosar care vizează trucarea unor meciuri din Liga 3. 

În total, 21 de persoane au fost ridicate și duse la audieri, iar toate indiciile duc către CS Păulești, club din județul Prahova.

Potrivit anchetatorilor, ar fi fost pus la punct un sistem bine organizat prin care anumite partide erau aranjate pentru câștiguri din pariuri, informații confirmate și de sursele Sport.ro.

Suma totală obținută de cei implicați s-ar ridica la aproximativ 840.000 de lei, adică în jur de 165.000 de euro.

Printre meciurile vizate se numără și Victoria Traian - CS Păulești 4-0, disputat pe 6 decembrie anul trecut, în cadrul etapei cu numărul 16 din Liga 3.

Cronica meciului Victoria Traian - CS Păulești 4-0, pe site-ul oficial al clubului din Prahova

”Înfrângere, în deplasare la Victoria Traian

CS Păulești a disputat sâmbătă, 6 decembrie, meciul din etapa a XVI-a a Ligii a III-a, Seria 2, în deplasare la Victoria Traian, partida încheindu-se cu victoria gazdelor, scor 4-0 (1-0 la pauză).

Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări. Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Trei bare CS Păulești vs patru goluri Victoria Traian, inclusiv un autogol

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante. La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul. În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

Primul 11:

Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora

Au mai intrat: Iordan, Cotună

Pentru CS Păulești, urmează o săptămână în care echipa trebuie să strângă rândurile înaintea ultimului meci al anului, programat sâmbătă, pe teren propriu, împotriva formației CS Blejoi. Revenirea lui Ghizdeanu, a lui Adi Petre și a lui Marin în poartă oferă motive de optimism, iar jucătorii sunt hotărâți să se revanșeze în fața suporterilor și să arate o altă față.

Hai, Păulești!”, a scris la vremea respectivă CS Păulești pe site-ul oficial.

Ce a postat Victoria Traian după victorie

Foto: CS Păulești

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
ARTICOLE PE SUBIECT
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
OUT! Echipa lui Adrian Petre și-a dat afară toți jucătorii după un scandal uriaș
OUT! Echipa lui Adrian Petre și-a dat afară toți jucătorii după un scandal uriaș
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC
(P) Descoperă performanța AMD Ryzen™ AI 400 Series cu noua generație de laptopuri ASUS Copilot+ PC
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
„Crema” e în Dubai. Federer l-a urmărit pe Wawrinka obținând o nouă victorie istorică în tenis
”Vrem Steaua în A”! Suporterii din Ghencea au reacționat după cele două variante prezentate de ministrul Apărării
”Vrem Steaua în A”! Suporterii din Ghencea au reacționat după cele două variante prezentate de ministrul Apărării
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
Bogdan Stelea a numit portarul #1 al naționalei României: ”Apără foarte bine, nu poate fi schimbat”
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Și doi foști jucători ai FCSB, în scandalul momentului din fotbalul românesc! Sport.ro a luat legătura cu viceprimarul Păuleștiului
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“
Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“
Alte subiecte de interes
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
UPDATE Meciurile retur din barajul pentru Liga 3 s-au încheiat! Avem acum două echipe Dinamo București în Liga 3 + ”Vulturii răpun Leii!”
UPDATE Meciurile retur din barajul pentru Liga 3 s-au încheiat! Avem acum două echipe Dinamo București în Liga 3 + ”Vulturii răpun Leii!”
Adrian Petre, glumă virală de Halloween: fanii au inundat secțiunea de comentarii
Adrian Petre, glumă virală de Halloween: fanii au inundat secțiunea de comentarii
Adrian Petre a semnat! Anunțul surprinzător al noii echipe
Adrian Petre a semnat! Anunțul surprinzător al noii echipe
Burleanu a semnat un nou contract cu o firmă de pariuri. "Aș paria că România trece de grupe la Euro 2024, dar pe o bere"
Burleanu a semnat un nou contract cu o firmă de pariuri. "Aș paria că România trece de grupe la Euro 2024, dar pe o bere"
„Închiși pe viață!” Și-au dat două autogoluri absolut jenante, în fața întregii țări, ca să le iasă biletul la pariuri
„Închiși pe viață!” Și-au dat două autogoluri absolut jenante, în fața întregii țări, ca să le iasă biletul la pariuri
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

stirileprotv Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern

Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

stirileprotv Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!