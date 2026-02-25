Cine a jucat în meciul ”ciudat” Victoria Traian - CS Păulești 4-0! ”Doar 14 jucători de câmp, fără portar de rezervă”

Descinderi de proporții au avut loc miercuri dimineață, după ce Poliția Română a efectuat 34 de percheziții într-un dosar care vizează trucarea unor meciuri din Liga 3.

În total, 21 de persoane au fost ridicate și duse la audieri, iar toate indiciile duc către CS Păulești, club din județul Prahova.

Potrivit anchetatorilor, ar fi fost pus la punct un sistem bine organizat prin care anumite partide erau aranjate pentru câștiguri din pariuri, informații confirmate și de sursele Sport.ro.

Suma totală obținută de cei implicați s-ar ridica la aproximativ 840.000 de lei, adică în jur de 165.000 de euro.

Printre meciurile vizate se numără și Victoria Traian - CS Păulești 4-0, disputat pe 6 decembrie anul trecut, în cadrul etapei cu numărul 16 din Liga 3.

Cronica meciului Victoria Traian - CS Păulești 4-0, pe site-ul oficial al clubului din Prahova

”Înfrângere, în deplasare la Victoria Traian

CS Păulești a disputat sâmbătă, 6 decembrie, meciul din etapa a XVI-a a Ligii a III-a, Seria 2, în deplasare la Victoria Traian, partida încheindu-se cu victoria gazdelor, scor 4-0 (1-0 la pauză).

Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări. Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Trei bare CS Păulești vs patru goluri Victoria Traian, inclusiv un autogol

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante. La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul. În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

Primul 11:

Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora

Au mai intrat: Iordan, Cotună

Pentru CS Păulești, urmează o săptămână în care echipa trebuie să strângă rândurile înaintea ultimului meci al anului, programat sâmbătă, pe teren propriu, împotriva formației CS Blejoi. Revenirea lui Ghizdeanu, a lui Adi Petre și a lui Marin în poartă oferă motive de optimism, iar jucătorii sunt hotărâți să se revanșeze în fața suporterilor și să arate o altă față.

Hai, Păulești!”, a scris la vremea respectivă CS Păulești pe site-ul oficial.

Ce a postat Victoria Traian după victorie