Poliția Română a efectuat 34 de percheziții și a dus la audieri 21 de persoane, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trucarea unor partide pentru pariuri. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 840.000 de lei.

Tehnicianul Fadi Haddad, care a pregătit echipa între iunie și octombrie, susține că momentul decisiv a fost un meci cu Sepsi 2, când i s-ar fi cerut să accepte un rezultat negativ.

Fostul antrenor de la Păulești aruncă bomba: „Mi s-a cerut să lăsăm meciul”

„La un meci cu Sepsi, mi s-a cerut să fac anumite lucruri care nu erau compatibile cu caracterul meu și am plecat. Era o discuție de genul: «Suntem bine în campionat, hai să facem în așa fel încât să facem acum altă echipă». Cum ar fi, să lăsăm meciul. Nu s-a spus direct, dar asta se înțelegea. Eu nu am acceptat. Am intrat în vestiar și am spus că nu voi lua parte la asta, iar a doua zi am plecat”, a declarat Haddad pentru GSP.

Primul joc indicat este cel cu Sepsi 2, pierdut de Păulești cu 0-1, pe 11 octombrie, deși echipa prahoveană era în lupta pentru primele locuri. Golul decisiv a venit în minutul 84.

Un alt meci aflat în vizor este eșecul drastic cu CS Victoria Traian, scor 0-4, din decembrie. Rezultatul a ridicat semne de întrebare, mai ales că în tur Păulești câștigase categoric, cu 6-0.

Tehnicianul a confirmat că a fost audiat atât de Poliție, cât și de Departamentul de Integritate al FRF.

„Am fost chemat și la Poliție, și la FRF. Am spus tot ce s-a întâmplat, din ce am văzut. Alte lucruri nu pot confirma. Eu spun doar experiența mea”, a explicat Haddad.

Prima reacție dinspre club: „Nu știu nimic despre asta”

CS Păulești este un club susținut de Primăria comunei, iar Sport.ro a încercat să obțină un punct de vedere oficial.

Primarul Sandu Tudor nu a putut fi contactat, însă viceprimarul Adrian Banu ne-a răspuns și a declarat că nu are cunoștință despre anchetă.

„Nu știu nimic despre lucrul ăsta. Chiar nu pot să vă spun nimic. Chiar nu știu nimic despre evenimentul ăsta, credeți-mă! Nu am nicio cunoștință”, a spus viceprimarul pentru Sport.ro.

CS Păulești a fost fondat în 1959 și a trecut prin mai multe reorganizări de-a lungul timpului. Clubul a reușit promovarea în Liga 3 în 2016 și din nou în 2022, după câștigarea barajului de promovare.

În sezonul trecut, echipa a evoluat în Seria 5, alături de formații precum Tunari, Blejoi sau Flacăra Moreni. La începutul acestui an, conducerea a luat decizia radicală de a renunța la întreg lotul, fără explicații clare la acel moment. DETALII AICI