AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova din Conference League, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoştinţă a lui FCSB din preliminariile EL, cu scorul de 6-0 în etapa a doua din grupa unică a competiției.

Răzvan Marin a fost titular la greci, a înscris golul de 4-0 în minutul 55 și a primit nota 7.8 de la Sofascore, peste media 7.59 a echipei elene.

Aboubakary Koita, MVP-ul meciului notat de Sofascore cu 9.9, a reuşit o dublă (11, 18), celelalte goluri fiind înscrise de Niclas Eliasson (27), Răzvan Marin (55), Luka Jovic (81) şi Dereck Kutesa (87). VIDEO AICI

Mijlocașul central român a jucat 68 de minute la gazde, care se află la prima victorie în Conference League și care veneau după eșecul 0-2 în derby-ul cu PAOK Salonic din Superliga Greciei.

