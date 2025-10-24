VIDEO Nota lui Răzvan Marin, marcator în ”măcelul” AEK Atena - Aberdeen 6-0 din Conference League!

Alexandru Hațieganu
Grecii s-au distrat cu fosta adversară a lui FCSB.

AEK AtenaAberdeenAboubakary KoitaLuka JovicRazvan Marin
AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova din Conference League, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoştinţă a lui FCSB din preliminariile EL, cu scorul de 6-0 în etapa a doua din grupa unică a competiției.

Răzvan Marin a fost titular la greci, a înscris golul de 4-0 în minutul 55 și a primit nota 7.8 de la Sofascore, peste media 7.59 a echipei elene.

Aboubakary Koita, MVP-ul meciului notat de Sofascore cu 9.9, a reuşit o dublă (11, 18), celelalte goluri fiind înscrise de Niclas Eliasson (27), Răzvan Marin (55), Luka Jovic (81) şi Dereck Kutesa (87). VIDEO AICI

Mijlocașul central român a jucat 68 de minute la gazde, care se află la prima victorie în Conference League și care veneau după eșecul 0-2 în derby-ul cu PAOK Salonic din Superliga Greciei.

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Conference League

AEK Atena - Aberdeen FC 6-0

Au marcat: Aboubakary Koita 11, 18, Niclas Eliasson 27, Răzvan Marin 55, Luka Jovic 81, Dereck Kutesa 87.

BK Haecken - Rayo Vallecano 2-2

Au marcat: Julius Lindberg 41, Isak Brusberg 55, respectiv Alvaro Garcia 15, Andrei Raţiu 90+13 - penalty.

Cartonaş roşu: Pep Chavarria (Rayo) 90+13 (în afara terenului).

Breidablik - KuPS Kuopio 0-0

Hoskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) a ratat un penalty în min. 57.

Cartonaş roşu: Mohamed Toure (KuPS) 90+1.

FC Drita - Omonia Nicosia 1-1

Au marcat: Arb Manaj 12, respectiv Giannis Masouras 45+1.

KF Shkendija - Shelbourne Dublin 1-0

A marcat: Patrick Barrett (autogol) 90+2.

Rapid Viena - Fiorentina 0-3

Au marcat: Cher Ndour 9, Edin Dzeko 48, Albert Gudmundsson 88.

HNK Rijeka - Sparta Praga, meci întrerupt la pauză (0-0)

Şahtior Doneţk - Legia Varşovia 1-2, la Cracovia

Au marcat: Luca Meirelles 61, respectiv Rafal Augustyniak 16, 90+4.

RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok 1-1

Au marcat: Joaquin Panichell 79, respectiv Alejandro Pozo 53.

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

A marcat: Sven Mijnans 44.

Sven Mijnans (AZ) a ratat un penalty în min. 45+5.

Cartonaş roşu: Sandro Cruz (Slovan) 87.

Universitatea Craiova - FC Noah 1-1

Au marcat: Monday Etim 38, respectiv Nardin Mulahusejnovic 73.

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

A marcat: Riad Bajic 51.

Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1

A marcat: Gaoussou Diakite 38.

Lincoln Red Imps FC- Lech Poznan 2-1

Au marcat: Kike Gomez 33, Christian Rutjens Oliva 88, respectiv Mikael Ishak 77 - penalty.

Mainz 05 - Zrinjski Mostar 1-0

A marcat: Nelson Weiper 24.

Cartonaş roşu: Igor Savic (Zrinjski) 38.

Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa 1-1

Au marcat: Jan Kral 83, respectiv Efstratios Svarnas 90.

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

Au marcat: Anthony Musaba 2, Marius Mouandilmadji 34, Carlo Holse 62.

Shamrock Rovers - NK Celje 0-2

A marcat: Franko Kovacevic 33, 40.

Clasamentul din Conference League

1 Fiorentina 2 2 0 0 5-0 6

1 AEK Larnaca 2 2 0 0 5-0 6

3 NK Celje 2 2 0 0 5-1 6

4 Lausanne 2 2 0 0 4-0 6

4 Samsunspor 2 2 0 0 4-0 6

6 Mainz 05 2 2 0 0 2-0 6

7 Rayo Vallecano 2 1 1 0 4-2 4

8 Rakow Czestochowa 2 1 1 0 3-1 4

9 Strasbourg 2 1 1 0 3-2 4

10 FC Noah 2 1 1 0 2-1 4

10 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 2-1 4

12 AEK Atena 2 1 0 1 7-3 3

13 Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5-1 3

14 Sparta Praga 1 1 0 0 4-1 3

15 Lech Poznan 2 1 0 1 5-3 3

16 Crystal Palace 2 1 0 1 2-1 3

17 Şahtior Doneţk 2 1 0 1 4-4 3

18 Legia Varşovia 2 1 0 1 2-2 3

19 KF Shkendija 2 1 0 1 1-2 3

20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 1-4 3

21 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 2-6 3

22 FC Drita 2 0 2 0 2-2 2

22 BK Haecken 2 0 2 0 2-2 2

24 KuPS Kuopio 2 0 2 0 1-1 2

25 Omonia Nicosia 2 0 1 1 1-2 1

26 Shelbourne 2 0 1 1 0-1 1

27 Sigma Olomouc 2 0 1 1 1-3 1

27 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1-3 1

29 Breidablik 2 0 1 1 0-3 1

30 Rijeka 1 0 0 1 0-1 0

31 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-3 0

32 Hamrun Spartans 2 0 0 2 0-2 0

33 Shamrock Rovers 2 0 0 2 1-6 0

34 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0-5 0

35 Rapid Viena 2 0 0 2 1-7 0

36 Aberdeen 2 0 0 2 2-9 0

* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

