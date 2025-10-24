AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova din Conference League, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoştinţă a lui FCSB din preliminariile EL, cu scorul de 6-0 în etapa a doua din grupa unică a competiției.
Răzvan Marin a fost titular la greci, a înscris golul de 4-0 în minutul 55 și a primit nota 7.8 de la Sofascore, peste media 7.59 a echipei elene.
Aboubakary Koita, MVP-ul meciului notat de Sofascore cu 9.9, a reuşit o dublă (11, 18), celelalte goluri fiind înscrise de Niclas Eliasson (27), Răzvan Marin (55), Luka Jovic (81) şi Dereck Kutesa (87). VIDEO AICI
Mijlocașul central român a jucat 68 de minute la gazde, care se află la prima victorie în Conference League și care veneau după eșecul 0-2 în derby-ul cu PAOK Salonic din Superliga Greciei.
Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Conference League
AEK Atena - Aberdeen FC 6-0
Au marcat: Aboubakary Koita 11, 18, Niclas Eliasson 27, Răzvan Marin 55, Luka Jovic 81, Dereck Kutesa 87.
BK Haecken - Rayo Vallecano 2-2
Au marcat: Julius Lindberg 41, Isak Brusberg 55, respectiv Alvaro Garcia 15, Andrei Raţiu 90+13 - penalty.
Cartonaş roşu: Pep Chavarria (Rayo) 90+13 (în afara terenului).
Breidablik - KuPS Kuopio 0-0
Hoskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) a ratat un penalty în min. 57.
Cartonaş roşu: Mohamed Toure (KuPS) 90+1.
FC Drita - Omonia Nicosia 1-1
Au marcat: Arb Manaj 12, respectiv Giannis Masouras 45+1.
KF Shkendija - Shelbourne Dublin 1-0
A marcat: Patrick Barrett (autogol) 90+2.
Rapid Viena - Fiorentina 0-3
Au marcat: Cher Ndour 9, Edin Dzeko 48, Albert Gudmundsson 88.
HNK Rijeka - Sparta Praga, meci întrerupt la pauză (0-0)
Şahtior Doneţk - Legia Varşovia 1-2, la Cracovia
Au marcat: Luca Meirelles 61, respectiv Rafal Augustyniak 16, 90+4.
RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok 1-1
Au marcat: Joaquin Panichell 79, respectiv Alejandro Pozo 53.
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
A marcat: Sven Mijnans 44.
Sven Mijnans (AZ) a ratat un penalty în min. 45+5.
Cartonaş roşu: Sandro Cruz (Slovan) 87.
Universitatea Craiova - FC Noah 1-1
Au marcat: Monday Etim 38, respectiv Nardin Mulahusejnovic 73.
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
A marcat: Riad Bajic 51.
Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1
A marcat: Gaoussou Diakite 38.
Lincoln Red Imps FC- Lech Poznan 2-1
Au marcat: Kike Gomez 33, Christian Rutjens Oliva 88, respectiv Mikael Ishak 77 - penalty.
Mainz 05 - Zrinjski Mostar 1-0
A marcat: Nelson Weiper 24.
Cartonaş roşu: Igor Savic (Zrinjski) 38.
Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa 1-1
Au marcat: Jan Kral 83, respectiv Efstratios Svarnas 90.
Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0
Au marcat: Anthony Musaba 2, Marius Mouandilmadji 34, Carlo Holse 62.
Shamrock Rovers - NK Celje 0-2
A marcat: Franko Kovacevic 33, 40.
Clasamentul din Conference League
1 Fiorentina 2 2 0 0 5-0 6
1 AEK Larnaca 2 2 0 0 5-0 6
3 NK Celje 2 2 0 0 5-1 6
4 Lausanne 2 2 0 0 4-0 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 4-0 6
6 Mainz 05 2 2 0 0 2-0 6
7 Rayo Vallecano 2 1 1 0 4-2 4
8 Rakow Czestochowa 2 1 1 0 3-1 4
9 Strasbourg 2 1 1 0 3-2 4
10 FC Noah 2 1 1 0 2-1 4
10 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 2-1 4
12 AEK Atena 2 1 0 1 7-3 3
13 Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5-1 3
14 Sparta Praga 1 1 0 0 4-1 3
15 Lech Poznan 2 1 0 1 5-3 3
16 Crystal Palace 2 1 0 1 2-1 3
17 Şahtior Doneţk 2 1 0 1 4-4 3
18 Legia Varşovia 2 1 0 1 2-2 3
19 KF Shkendija 2 1 0 1 1-2 3
20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 1-4 3
21 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 2-6 3
22 FC Drita 2 0 2 0 2-2 2
22 BK Haecken 2 0 2 0 2-2 2
24 KuPS Kuopio 2 0 2 0 1-1 2
25 Omonia Nicosia 2 0 1 1 1-2 1
26 Shelbourne 2 0 1 1 0-1 1
27 Sigma Olomouc 2 0 1 1 1-3 1
27 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1-3 1
29 Breidablik 2 0 1 1 0-3 1
30 Rijeka 1 0 0 1 0-1 0
31 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-3 0
32 Hamrun Spartans 2 0 0 2 0-2 0
33 Shamrock Rovers 2 0 0 2 1-6 0
34 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0-5 0
35 Rapid Viena 2 0 0 2 1-7 0
36 Aberdeen 2 0 0 2 2-9 0
* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.