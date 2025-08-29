După 2-2 în Scoția, FCSB a obținut o victorie la scor în returul de pe Arena Națională. Tabela s-a deblocat târziu, în prelungirile primului act, când Darius Olaru a transformat un penalty.

Revoltă în Scoția după FCSB - Aberdeen: "O decizie scandaloasă și un exemplu clasic de favorizare a gazdelor"



Echilibrul s-a rupt în minutul 40. David Miculescu s-a prăbușit în marginea careului după un duel cu Alexander Jensen, iar arbitrul norvegian Espen Eskås nu a dictat nimic în primă fază. Ulterior, centralul a fost chemat la monitorul VAR și a dictat penalty, însă nu pentru faultul asupra lui Miculescu, ci pentru un henț comis de Jensen. Mai mult, jucătorul lui Aberdeen a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.



Decizia lui Espen Eskås din finalul primei reprize este catalogată drept "scandaloasă" de Finlay Elder, expertul în arbitraj al publicației scoțiene Press and Journal, care susține că pedeapsa a fost mult prea drastică pentru Alexander Jensen.



"Victoria cu 3-0 a lui FCSB a fost în mod evident facilitată de prestația arbitrului. Tonul a fost dat devreme, după o serie de cartonașe galbene acordate oaspeților. A fost un exemplu clar de favorizare a echipelor gazdă în meciurile europene. Se vede frecvent acest lucru. O atmosferă ostilă poate influența un arbitru în deciziile pe care le ia.



Primul cartonaș galben acordat de Alexander Jensen a fost unul corect, însă arbitrul nu a fost deloc consecvent în deciziile sale, iar decizia de la faza penalty-ului a schimbat meciul.



În momentul în care jucătorul lui FCSB a căzut după duelul cu Jensen, am fost convins că a simulat. A căutat contactul și un penalty care nu a existat. Nu mi-a venit să cred când am văzut că arbitrul merge la monitorul VAR.



Abia la pauză am aflat că, de fapt, Jensen nu a fost penalizat pentru fault, ci pentru un henț. O decizie extrem de dură, iar faptul că Jensen a văzut al doilea galben și implicit cartonașul roșu este o decizie scandaloasă.



Dacă ați întreba orice fan, jucător sau oficial de la FCSB, niciunul nu ar fi spus că a fost vorba de henț la acea fază. Nu îmi dau seama ce voia arbitrul ca Jensen să facă cu brațele.



Mingea a fost jucată când era cu spatele, iar balonul a venit de la un metru distanță, când Jensen era în plină alergare. Chiar dacă regulamentul este interpretat diferit în Europa, tot consider că este o pedeapsă mult prea drastică aceea de a acorda penalty.



Totuși, chiar dacă arbitrul a considerat că a fost vorba de un henț, decizia de a-l elimina pe Jensen rămâne complet greșită. Arbitrul a considerat fie că Jensen a jucat mingea cu mâna în mod intenționat, fie că a oprit o potențială ocazie de gol. Niciuna dintre cele două nu se aplică aici!



Mingea a fost atinsă cu mâna când Jensen era cu spatele, departe de poartă. Asta nu înseamnă oprirea unei ocazii de gol. Și cu siguranță nu a fost un gest intenționat, având în vedere distanța față de minge și poziționarea brațelor. E clar că a fost un henț accidental.



Per total, un arbitru foarte, foarte slab. Nu a fost consecvent în deciziile luate și a gafat la cea mai importantă decizie din meci", se arată în editorialul din Press and Journal.

