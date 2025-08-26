Suedezul exclude din start varianta de consolare a grupelor Conference League și subliniază că singurul obiectiv al echipei sale este calificarea în grupele Europa League.



După un 2-2 spectaculos la Pittodrie, în care scoțienii au revenit de la 0-2, calificarea se joacă la București. Chiar dacă echipa învinsă are asigurat un loc în grupele Conference League, tehnicianul lui Aberdeen nu vrea să audă de această "plasă de siguranță".



"Ținta noastră este Europa League. Lumea vorbește de o plasă de siguranță, dar noi nu gândim în acești termeni. Vrem să fim în Europa League și vom da totul pentru a ajunge acolo", a transmis Thelin.



Managerul a adăugat: "Ca antrenor, jucător sau club, vrei mereu să joci împotriva celor mai bune echipe, să crezi în tine și să găsești metode să câștigi meciuri".



Lecția dură primită în Olanda



Thelin a amintit de o experiență dureroasă din trecutul său, un play-off de Conference League pierdut cu Elfsborg în fața lui Feyenoord, în 2021. Atunci, după un eșec drastic în deplasare, 0-5, victoria de acasă, 3-1, nu a mai contat.



"Acel meci mi-a arătat cât de important e să te aperi ca o echipă, dar și că atunci când ai ocazii, trebuie să profiți de ele. Nu există marje de eroare într-un meci eliminatoriu. Lucrul bun în fotbal este că ai mereu o șansă în aceste play-off-uri, așa că trebuie să facem totul perfect", a punctat tehnicianul suedez.



Acesta consideră că triumful de anul trecut din Cupa Scoției le-a oferit jucătorilor săi experiența necesară pentru astfel de dueluri decisive: "Acesta este un meci de cupă și trebuie să ne concentrăm ca atare, fără să facem lucrurile diferit. Focusul trebuie să fie total".

