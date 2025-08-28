Darius Olaru (dublă) și Adrian Șut au fost cei care au asigurat victoria FCSB-ului pe Arena Națională, după 2-2 în meciul tur. Scoțienii au evoluat mai bine de o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Alexander Jensen.



FCSB încasează șapte milioane de euro după calificarea în Europa League



Pe lângă cei 500.000 de euro pentru calificarea în play-off, FCSB va primi încă 4,3 milioane de euro de la UEFA pentru accederea în faza principală din Europa League. Pe lângă acești bani se adaugă încă 870.000 de euro din market pool și 1,2 milioane de euro pentru coeficientul clubului din ultimii zece ani, potrivit unei analize a specialiștilor de la Football Meets Data.



Astfel, FCSB va avea din start șapte milioane de euro în conturi, la care se vor adăuga alți bani în funcție de rezultatele echipei din faza principală, vânzarea de bilete, dar și o eventuală calificare în fazele eliminatorii.



Evident, sunt și echipe care vor primi mai mulți bani pentru aceeași performanță. Fenerbahce, de exemplu, se va alege din start cu 16 milioane de euro pentru o calificare pe tabloul principal din Europa League. Diferența este făcută la market pool, unde turcii primesc din start șase milioane de euro, dar și la coeficientul pentru ultimii zece ani, unde ajung la 2,1 milioane de euro.



Scoțienii, dați pe spate de golul lui Adrian Șut



Darius Olaru a deschis scorul pe finalul primei reprize, când a transformat un penalty obținut de David Miculescu. În repriza secundă, Adrian Șut a făcut 2-0, cu un șut imparabil din afara careului.



BBC Scotland a reacționat după golul marcat de Adrian Șut.



”Ăsta da șut! Adrian Șut trimite pe centrul porții, dar are multă forță, iar Dimitar Mitov este vizibil surprins”, a scris BBC.

