Prima manșă a duelului s-a încheiat cu o remiză, scor 2-2, astfel că echipa calificată în faza principală a competiției se va decide pe Arena Națională. În cazul în care nu va trece de Aberdeen, FCSB va evolua în grupa unică din Conference League.

Cum au reacționat scoțienii după ce au văzut replica dată de Jimmy Thelin lui Gigi Becali

La conferința de presă premergătoare jocului, Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a fost chestionat cu privire la declarațiile făcute de Gigi Becali înaintea meciului de pe Arena Națională.

Becali s-a arătat convins de faptul că echipa sa va reuși să se impună în duelul cu Aberdeen. Întrebat despre aroganța manifestată de Gigi Becali, Thelin a transmis că echipa sa va încerca să dea replica pe teren: ”Nu am nimic de spus despre asta. Nu am citit și nu am auzit declarațiile respective. Patronul de la FCSB are încredere în echipa lui, la fel cum și noi credem în noi, în jucătorii noștri”.

Presa din Scoția a reacționat după ce a văzut replica antrenorului lui Aberdeen: ”Jimmy Thelin își arată adevărata față cu un răspuns elegant la aroganțele patronului de la FCSB”, au titrat cei de la Daily Record.

”Jimmy Thelin a refuzat să se implice într-un război al declarațiilor cu patronul FCSB, Gigi Becali, și a insistat că echipa sa, Aberdeen, va da replica pe teren.

Încrezător, Becali a susținut înaintea confruntării de pe Arena Națională că echipa sa a câștigat deja această dublă cu Dons și chiar se gândește să meargă până la capăt și să câștige Europa League. Thelin a răspuns diplomatic”, au scris scoțienii.

Ce a spus Gigi Becali înainte de FCSB - Aberdeen

”Pentru ei e cel mai important meci. Noi l-am câștigat deja. Nu pot arăta mai mult, pentru că joacă în deplasare. Normal era să arate acolo mai mult, cand jucau la ei acasă și noi aveam 3 jucători lipsă. Ei au arătat ceva forță, dar nu tehnică, să zici că te plimbă.

Eu vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în Champions League. Eu așa vreau, așa am făcut toată viața mea. Nu a fost situația asta până acum. Am fost aproape în 2006, dar acum echipa e mult mai valoroasă”, a spus Gigi Becali la Digisport.

