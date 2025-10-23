Răzvan Marin, marcator în AEK - Aberdeen! Fosta adversară a FCSB-ului, umilită

Răzvan Marin a marcat în partida din Conference League, AEK - Aberdeen.

AEK s-a impus de o manieră foarte clară, scor 6-0, în meciul de pe teren propriu cu echipa scoțiană Aberdeen.

Fosta adversară a FCSB-ului din Europa League nu a avut nicio șansă în partida din Conference.

Răzvan Marin a marcat în victoria 6-0 a echipei sale

Grecii au marcat trei goluri în prima repriză și au deschis scorul în minutul 11 prin Koita, care a reușit dubla în minutul 18. Eliasson a stabilit scorul pauzei, după ce a făcut 3-0 în minutul 27.

Răzvan Marin a fost servit de Pierrot și a deschis apetitul ofensiv din a doua repriză, în urma golului său marcat în minutul 55. Românul a fost titular în meciul din Conferene League, dar a fost schimbat în minutul 68.

AEK a încheiat meciul cu alte două reușite în minutele 81 și 87 ale partidei de la Atena, semnate de Jovic și Kutesa.

Pentru AEK este prima victorie din Conference League, după ce echipa lui a pierdut meciul de debut în faza ligii, scor 3-1, cu Celje.

