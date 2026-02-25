Adrian Șut a făcut un pas mare, în weekend, spre a-și câștiga locul în echipa de start, la Al-Ain, sub comanda antrenorului Vladimir Ivic.

După o lună și jumătate, în care nu prea a rupt gura târgului și a ajuns chiar ținta criticilor, românul a avut o prestație foarte bună, în campionat. În victoria crucială cu Bani Yas, rezultat care a menținut Al-Ain în lupta pentru titlu, Adrian Șut a strălucit.

În repriza a doua, când Al-Ain era condusă, la revenirea echipei a contribuit golul lui Șut. Unul care a fost precedat de o fază splendidă, creată, de asemenea, de fostul „închizător“ al FCSB-ului.

Golul lui Șut, analizat la televiziunea din Emirate: „Superb!“

După încheierea etapei din weekend, partidele rundei au fost disecate la emisiunile de analiză. Iar aici, un capitol aparte a fost dedicat golului înscris de Adrian Șut pentru Al-Ain.

„Golul doi marcat de Al-Ain de către Adrian Șut. Mingea lungă aruncată spre Soufian Rahimi e interceptată, într-o primă fază, de fundașul advers. Mingea ajunge la Adrian Șut, care o controlează frumos și dă o pasă magică pentru Palacios. Continuarea fazei duce mingea către Soufian Rahimi, care centrează excelent până la Palacios, iar pasa acestuia ajunge la Adrian Șut, care marchează. Un gol superb! Adrian Șut și Palacios aduc un plus ofensiv pentru Al-Ain“, a remarcat analistul arab, după cum se poate vedea aici.