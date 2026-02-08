Englezii au găsit vinovatul după ce Liverpool a pierdut cu City: ”Ce a fost în capul lui? Total prostesc”

Dominik Szoboszlai a deschis scorul în minutul 74, Bernardo Silva a restabilit egalitatea în minutul 84, iar Erling Haaland a marcat golul victoriei din penalty în minutul 90+3.

La lovitura de pedeapsă primită de ”cetățeni”, Alisson l-a faultat pe Nunes, iar englezii nu s-au abținut să nu conteste deposedarea neregulamentară a portarului.

”Ce a fost în capul lui?”, a titrat GOAL, care l-a notat pe Alisson cu 4 la capătul celor 90 de minute din derby-ul de pe Anfield Road.

”L-a înăbușit bine la început pe Haaland și a parat frumos și la un șut puternic trimis de Semenyo. A avut câteva momente dificile înainte de a-l faulta total prostește pe Nunes”, a scris publicația anterior menționată.