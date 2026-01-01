Unul dintre cei mai buni fundași din istorie, Sergio Ramos va rămâne liber de contract, pe 1 ianuarie 2026, după ce a refuzat să-și prelungească înțelegerea cu Rayados de Monterrey (Mexic). Fundașul spaniol va împlini 40 de ani pe 30 martie 2026, dar nu se gândește să agațe ghetele în cui și chiar speră la prezența la Cupa Mondială din 2026.

Sergio Ramos, revenire de senzație în Europa! E dorit de Nice

În ciuda vârstei, se pare că ibericul încă mai prezintă interes pentru cluburile destul de importante, iar în aceste zile se discute despre posibilitatea să ajungă în Ligue 1, campionat transmis în direct și în exclusivitate de VOYO, la clubul Nice!

Sergio Ramos, în vârstă de 39 de ani, înalt de 1,85 m, este născut la Camas (Comunitatea Autonomă Andaluzia) și a fost legitimat la echipele Sevilla Atletico (2003-2004), FC Sevilla (2004-2005, 2023-2024), Real Madrid (2005-2021), PSG (2021-2023) și Rayados de Monterrey (2025). A jucat 180 de meciuri oficiale pentru naționala de seniori a Spaniei și a marcat 23 de goluri.

El este considerat unul dintre cei mai valoroși fundași din istoria fotbalului spaniol, fiind inclus pe lista scurtă la acest capitol, alături de Carles Puyol, Fernando Hiero, Gerard Pique, Jose Antonio Camacho, Manuel Sanchis, Chendo sau Jose Santamaria.

Sergio Ramos va reveni în Europa

Acum, în această iarnă, el poate reveni în Europa, în Ligue 1, la Nice, existând, potrivit mai multor publicații de presă sportivă, discuții între fundașul care a făcut istorie la Real Madrid și clubul din ”Hexagon”.

Cert este că, dacă acordul cu Nice nu se va parafa până la urmă, sunt șanse foarte mari oricum ca el să revină în Europa, existând interes și din alte campionate de top. De exemplu, s-a vorbit și despre interesul celor de la Manchester United pentru Ramos.

