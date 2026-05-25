Fotbalistul debutat de Daniel Pancu revine în Giulești! Anunțul făcut chiar de antrenor

Fotbalistul debutat de Daniel Pancu revine în Giulești! Anunțul făcut chiar de antrenor Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid încheie play-off-ul Superligii luni seară, de la 20:30, pe teren propriu, contra noii campioane Universitatea Craiova.

TAGS:
Daniel Pancucristian ignat
Din articol

Partida din Giulești va marca și finalul mandatului lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. Tehnicianul pleacă după ce nu a reușit să îndeplinească obiectivul principal, calificarea în cupele europene. Indiferent de rezultatul cu Craiova, giuleștenii vor încheia play-off-ul pe locul 5.

Schimbările din conducerea tehnică deschid deja discuțiile pentru viitorul băncii tehnice. Daniel Pancu este una dintre variantele luate în calcul de conducerea din Grant.

Fotbalistul debutat de Daniel Pancu revine în Giulești! Anunțul făcut chiar de antrenor

Una dintre primele decizii anunțate de Pancu este revenirea fundașului Cristian Ignat după împrumutul la Petrolul Ploiești.

„Ignat se întoarce de la Petrolul. Eu l-am debutat la Rapid, în Liga 3. Am lucrat și cu Vulturar și Grameni la naționala U21”, a spus Daniel Pancu la televiziunea Digi Sport.

Ignat a evoluat în acest sezon în șapte meciuri pentru Petrolul. Crescut în Giulești, Ignat are 37 de apariții în tricoul Rapidului și este cotat la 850.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
ARTICOLE PE SUBIECT
Falimentul bate la ușa unei echipe din Superliga: ”Datorii de 9,3 milioane de euro!”
Falimentul bate la ușa unei echipe din Superliga: ”Datorii de 9,3 milioane de euro!”
E gata! Italienii au făcut anunțul: Cristi Chivu semnează!
E gata! Italienii au făcut anunțul: Cristi Chivu semnează!
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan
ULTIMELE STIRI
Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au avut prima ocazie
Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au avut prima ocazie
MM Stoica a dat verdictul despre Tavi Popescu
MM Stoica a dat verdictul despre Tavi Popescu
Cine va fi noul căpitan de la Manchester City după plecarea lui Bernardo Silva
Cine va fi noul căpitan de la Manchester City după plecarea lui Bernardo Silva
Massimiliano Allegri, OUT de la AC Milan!
Massimiliano Allegri, OUT de la AC Milan!
Turul României începe din Chișinău! Cum arată programul celei mai importante competiții cicliste din Europa de Est
Turul României începe din Chișinău! Cum arată programul celei mai importante competiții cicliste din Europa de Est
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

Fabulos! Olăroiu are contractul pe masă și poate primi dublul salariului lui Chivu. „Împăratul revine!“

Fabulos! Olăroiu are contractul pe masă și poate primi dublul salariului lui Chivu. „Împăratul revine!“

Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“

Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“



Recomandarile redactiei
MM Stoica a dat verdictul despre Tavi Popescu
MM Stoica a dat verdictul despre Tavi Popescu
Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au avut prima ocazie
Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ACUM pe Sport.ro! Oltenii au avut prima ocazie
Cine va fi noul căpitan de la Manchester City după plecarea lui Bernardo Silva
Cine va fi noul căpitan de la Manchester City după plecarea lui Bernardo Silva
Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”
Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”
Massimiliano Allegri, OUT de la AC Milan!
Massimiliano Allegri, OUT de la AC Milan!
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Rapid și-a cedat jucătorul la rivala Petrolul: "Plec cu gândul să joc"
Rapid și-a cedat jucătorul la rivala Petrolul: "Plec cu gândul să joc"
Schimbul iernii în Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile
Schimbul iernii în Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile
CITESTE SI
Un nou draft al legii salarizării bugetarilor. Sporurile scad la 20%, dispare indemnizația de hrană

stirileprotv Un nou draft al legii salarizării bugetarilor. Sporurile scad la 20%, dispare indemnizația de hrană

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cât vor costa în această vară biletele de avion. Zborurile care ar putea fi afectate de scumpirea kerosenului

stirileprotv Cât vor costa în această vară biletele de avion. Zborurile care ar putea fi afectate de scumpirea kerosenului

Ilie Bolojan dezvăluie principala cauză pentru care Guvernul său a fost demis

stirileprotv Ilie Bolojan dezvăluie principala cauză pentru care Guvernul său a fost demis

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!