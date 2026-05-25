Partida din Giulești va marca și finalul mandatului lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. Tehnicianul pleacă după ce nu a reușit să îndeplinească obiectivul principal, calificarea în cupele europene. Indiferent de rezultatul cu Craiova, giuleștenii vor încheia play-off-ul pe locul 5.

Schimbările din conducerea tehnică deschid deja discuțiile pentru viitorul băncii tehnice. Daniel Pancu este una dintre variantele luate în calcul de conducerea din Grant.

Fotbalistul debutat de Daniel Pancu revine în Giulești! Anunțul făcut chiar de antrenor

Una dintre primele decizii anunțate de Pancu este revenirea fundașului Cristian Ignat după împrumutul la Petrolul Ploiești.

„Ignat se întoarce de la Petrolul. Eu l-am debutat la Rapid, în Liga 3. Am lucrat și cu Vulturar și Grameni la naționala U21”, a spus Daniel Pancu la televiziunea Digi Sport.