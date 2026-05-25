Tavi Popescu a înscris în minutul 107 golul 4 pentru FCSB, după o cascadă de driblinguri în careul advers. Roș-albaștrii s-au impus, așadar, cu 4-3 în fața moldovenilor și o vor întâlni pe Dinamo în finala barajului.

MM Stoica a dat verdictul despre Tavi Popescu

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Tavi Popescu și a explicat că s-a antrenat extrem de bine în ultimul timp și că s-au creat așteptări destul de mari pentru el.

Cândva, Gigi Becali îl numea ”perla” sa și cerea 50 de milioane de euro pe el.

”De antrenat s-a antrenat mereu bine. Posibil să se fi schimbat ceva extrasportiv la el în bine. N-a existat antrenament la care să nu participe, adică să nu fie bine. Şi când a intrat cu Mirel la Botoşani… aveam aşteptări foarte mari pentru că îl vedeam cum arată la antrenamente.

Acum, Octavian Popescu a fost cel pe care îl aşteptam de ani de zile. Trebuie să aibă constanţă în evoluţii. Golul ăsta se pune acum. Dar pentru el e important să fie titular, să înceapă echipa cu el. Depinde doar de el”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Cât despre o eventuală despărțire între FCSB și Tavi Popescu în vară, MM Stoica a ținut să puncteze faptul că nu se pune problema de așa ceva.

”Nu se poate vorbi de plecat sub nicio formă. Nu se pune problema la el”, a mai spus oficialul grupării roș-albastre.

Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Tavi Popescu se află la prima echipă a lui FCSB din septembrie 2020. A înscris până acum 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive în 225 de apariții în toate competițiile pentru fosta campioană a României.

FCSB - Botoșani 4-3

FC Botoșani a deblocat tabela de marcaj în minutul 14, prin reușita lui Sebastian Mailat. FCSB a egalat, pe urmă, grație golului semnat de Joao Paulo în minutul 20 al confruntării.

În actul secund, Joyskim Dawa a dus scorul la 2-1 în minutul 53, iar Florin Tănase a făcut 3-1 în minutul 69. Mailat a micșorat, pe urmă, diferența în minutul 77, iar Mykola Kovtalyuk a trimis jocul în prelungiri în minutul 90+4.

Tavi Popescu i-a adus victoria lui FCSB după ce a driblat elegant în careul advers în minutul 107.