Românul care a strălucit la Mondiale, sub lupa nemților: „Un profesionist desăvărșit!“

Echipa ideală de la Campionatul Mondial din 2026! Surpriza din poartă și cum arată cel mai bun ”11” al turneului final

Revenind la Dincă , acesta a fost omul din spatele succesului imens pe care l-a avut Alireza Beiranvand (33 de ani) la Mondiale. Goalkeeperul titular al Iranului a făcut minuni în partida din grupa G, cu Belgia (0-0), fiind ales „Omul meciului“. Datorită prestațiilor excelente ale lui Beiranvand, Iranul a părăsit Mondialul fără înfrângere, după 2-2 cu Noua Zeelandă, 0-0 cu Belgia și 1-1 cu Egipt. Iranienii au ratat accederea, în prima fază eliminatorie, „la mustață“, fiind prima națională de sub linie dintre cele care s-au clasat pe 3 în grupele lor.

Cooptat în stafful selecționerului Amir Ghalenoei din martie 2023, Dincă a prins alături de perși o ediție a Cupei Asiei, cea din din 2023, întreaga campanie de calificare pentru CM 2026, plus competiția din America. În lunile de dinaintea Mondialului, Alin Dincă a fost singurul străin care a rămas alături de naționala iraniană, după războiul început pe 28 februarie. În rest, colegii săi italieni au plecat, luând decizia de a-și rezilia contractele cu federația de la Teheran (FFIRI).

Dacă arbitrii noștri au prins doar două partide din cadrul competiției, Tunisia – Japonia (0-4) și Argentina – Iordania (3-1), în schimb, Dincă a avut mai mult de lucru. Pentru că, de fapt, Mondialul său a început înainte de startul turneului final!

Fotbalul românesc a fost conectat la emoțiile Mondialului din Canada, Mexic și SUA datorită brigăzii de arbitri din care au făcut parte Istvan Kovacs, Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi, plus Alin Dincă, antrenor cu portarii în naționala Iranului.

Beiranvand despre românul Alin Dincă: „E mereu cu câțiva pași înaintea jucătorilor“

Acum, când nebunia Mondialului a trecut, un site dedicat portarilor a realizat un amplu interviu cu un goalkeeper care a strălucit la turneul final. Alireza Beiranvand a vorbit cu jurnalistul neamț, Marcel Schäfer, iar o bună bucată a dialogului l-a avut în prim-plan pe Alin Dincă.

Reporter: După părerea ta, ce îl deosebește pe Alin Dincă de alți antrenori cu care ai lucrat, de-a lungul carierei?

Alireza Beiranvand: Eu cred că una dintre marile calități ale unui antrenor care lucrează cu portarii ar trebui să fie abilitatea sa de a te pregăti pentru unele situații în avans. Fix asta îmi place la Alin Dincă!

Concret, în ce constă munca lui, atunci când pregătiți un meci?

Pregătirea noastră începe cu mai multe zile înaintea meciului propriu zis, atunci când facem o analiză amănunțită a adversarei. Urmărim cum fiecare jucător finalizează acțiunile ofensive, care e piciorul său de bază, cum reacționează când sunt mingi centrate în careu, cum procedează la situații unu contra unu, dar și sub presiune. Când abordezi meciul cu aceste informații înseamnă că sunt șanse mult mai mici să fii surprins. Pentru că multe dintre situațiile care pot apărea pe parcursul meciului sunt deja întipărite în mintea ta.

Pe ce pune Alin Dincă accentul în timpul sesiunilor de pregătire?

În primul rând, pe detalii. Vorbim despre lucruri mărunte, la prima vedere. De exemplu, cum îți poziționezi corpul, cum pui piciorul, partea cu timing-ul atunci când vrei să ieși din poartă. La nivel internațional, aceste detalii pot face diferența. Apoi, ce îmi place la Alin e că, la antrenamente, nu lucrăm doar la parade spectaculoase. Fiecare exercițiu are și un scop tactic. Practic, muncim pentru a crea situații care pot apărea în timpul meciului. Și discutăm despre soluții. Analizăm de ce o decizie poate fi mai buna ca alta. În acest fel, îți îmbunătățești nu doar tehnica, ca portar, dar și modul în care înțelegi fotbalul.

Cum reușește Alin să gestioneze relația cu cei trei portari convocați la o acțiune a naționalei?

Formând o atmosferă în care sunt incluși toți cei trei portari. Chiar dacă, la ora meciului, doar unul dintre noi va juca, în timpul săptămânii, toți trei contribuim la bunul mers al lucrurilor. Ne motivăm reciproc, facem schimb de idei și creștem împreună din punct de vedere tehnico-tactic. O rivalitate sănătoasă e importantă, la fel ca și respectul reciproc. Alin a reușit să găsească un echilibru între aceste aspecte.

Cum te-a influențat pe tine personalitatea lui Alin?

Apreciez foarte mult echilibrul lui. Fotbalul internațional de nivel înalt înseamnă o presiune imensă. Fix aici ai nevoie de oameni în jurul tău care sunt capabili să-și păstreze calmul, limpezimea. Alin are aceste calități. E un profesionist desăvărșit. Știe când să ceară mai mult de la tine, când să corecteze anumite lucruri și când să dea încredere portarului. Uneori, să spui câteva cuvinte potrivite, la momentul oportun, valorează mai mult decât o întreagă sesiune de antrenament! De-a lungul carierei mele, am lucrat cu mai mulți antrenori și de la fiecare am învățat câte ceva. De la Alin am învățat cum să iau decizii sub presiune, cum să-mi îmbunătățesc poziționarea și cum să înțeleg mai bine aspectele tactice ale jocului. Alin e preocupat, în permanență, de a învăța noi metode de lucru. Dar niciodată nu scapă din vedere noțiunile de bază care țin de pregătirea portarilor. După părerea mea, marea calitate a lui Alin e că găsește această combinație între inovație și principiile clasice, cele de bază, care țin de pregătirea portarilor. Și, într-un final, fotbalul e despre încredere. Încrederea portarului în fundașii din fața sa, în colegii săi și în antrenori. Când această încredere există, joci mai bine. Eu cred că această colaborare pe care am avut-o cu Alin m-a ajutat nu doar să devin un portar mai bun, dar să fiu și un lider mai puternic pentru echipa națională.

Cât contează ca toți portarii convocați să aibă parte de același tratament?

Acesta e un alt aspect pe care îl apreciez la Alin. Faptul că ne tratează pe toți la fel. Nu contează că ești titularul postului sau portarul numărul 3. Respectul e același pentru toată lumea. Toți suntem incluși la fel în preocesul de pregătire. Iar asta dă naștere la încredere și ridică nivelul antrenamentului.