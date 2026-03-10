Aventura africană a lui Laurențiu Reghecampf, episodul doi, se apropie de un moment de răscruce!

În weekend, mai precis duminică, Al-Hilal Omdurman va juca, în Maroc, prima manșă din sferturile Champions League cu Renaissance de Berkane. Returul e programat pentru 22 martie, la Kigali (Rwanda).

Potrivit presei arabe, această dublă a dobândit o importanță aparte pentru Reghecampf și tot ce înseamnă clubul Al-Hilal Omdurman. Așa se și explică decizia trimiterii echipei, în Maroc, cu mai multe zile înaintea partidei de duminică.

Calificarea în semifinale, atuul de care depinde actuala conducere

Din punct de vedere sportiv, chiar „Reghe“ depinde de confruntările cu Renaissance de Berkane, dacă vrea să-și prelungească șederea la Al-Hilal Omdurman. Pentru că șefii săi i-au fixat drept obiectiv calificarea în semifinalele Champions League. E un rezultat pe care sudanezii nu l-au mai atins de 11 de ani.

Dar nu doar Reghecampf stă în această posibilă calificare în careul de ași. Potrivit jurnalistului Hafiz Muhammad Ahmad, românul a fost atenționat că trebuie să treacă de Renaissance de Berkane, dacă vrea să aibă, în continuare, „spate“ la club. Pentru că oamenii care l-au angajat pe Reghecampf vor avea de gestionat, la rândul lor, un moment crucial.

„La Al-Hilal Omdurman, urmează alegerile pentru board-ul clubului din luna iunie. Actualul președinte, Hisham Al-Subat, știe că prelungirea mandatului său depinde și de o eventuală calificare în semifinalele Champions League. Al-Subat și colegii săi speră să se folosească de un astfel de rezultat, pentru a-și prelungi mandatele la club. În acest sens, și antrenorul Reghecampf a fost informat despre importanța sporită a meciurilor cu Berkane“, a dezvăluit jurnalistul sudanez.