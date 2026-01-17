Andrei Rațiu, care deocamdată se reface după o accidentare ușoară, impresionează meci de meci la Rayo Vallecano și este considerat unul dintre cei mai buni fundași dreapta din La Liga.

Andrei Rațiu, propus la PSG

În ultimele perioade de transferuri, s-a vorbit adesea despre un transfer al internaționalului român la un club de top din Europa, însă până în momentul de față nimic nu s-a concretizat.

Vara trecută, Rayo Vallecano a cumpărat în integralitate drepturile federative pentru Rațiu, iar spaniolii i-au refuzat românului un transfer în Premier League, nemulțumiți de cele 18 milioane de euro puse pe masă de clubul englez. După o serie de neînțelegeri între Rayo Vallecano și Rațiu, fotbalistul român a decis să semneze un nou contract valabil până în 2030.

Totuși, acum, se discută din nou despre un transfer stelar pentru fotbalistul român. Sport.fr susține că Data Scout îl consideră pe internaționalul român candidatul perfect pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi la Paris Saint-Germain.

”PSG caută un fundaș dreapta capabil să acopere postul de fundaș dreapta fără a cheltui sume exagerate. Potrivit Data'Scout, candidatul ideal ar putea fi Andrei Rațiu, în vârstă de 27 de ani, legitimat în prezent la Rayo Vallecano. Jucătorul român se remarcă prin viteză și inteligență tactică, fiind capabil atât să se apere, cât și să contribuie ofensiv.

Clauza de reziliere de 25 de milioane de euro îl face accesibil pentru un club precum PSG, chiar și într-o perioadă de mercato dificilă. Rațiu ar putea accepta acest rol, oferindu-i lui PSG o soluție concretă și experimentată pentru a compensa absența temporară a lui Hakimi”, a scris Sport.fr.