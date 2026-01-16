Crystal Palace, una dintre favoritele Conference League, va înfrunta formaţia bosniacă HSK Zrinjski Mostar în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiției, conform tragerii la sorţi efectuate vineri, la Nyon.

Primul meci va avea loc pe 19 februarie, în Bosnia, iar returul pe 26 februarie, la Londra.

Fiorentina, dublă finalistă a competiţiei, va întâlni echipa poloneză Jagiellonia Bialystok.

Finala competiţiei va avea loc pe 27 mai, la Leipzig.

RC Strasbourg, Rakow Czestochowa, AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Şahtior Doneţk, Mainz şi AEK Larnaca s-au calificat direct în optimile de finală, informează Agerpres.

Meciurile din play-off-ul Conference League



KuPS Kuopio (Finlanda) - Lech Poznan (Polonia)

FC Noah (Armenia) - AZ Alkmaar (Olanda)

HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina) - Crystal Palace (Anglia)

Jagiellonia Bialystok (Polonia) - Fiorentina (Italia)

KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Samsunspor (Turcia)

FC Drita (Kosovo) - NK Celje (Slovenia)

Sigma Olomouc (Cehia) - Lausanne-Sport (Elveţia)

Omonia Nicosia (Cipru) - HNK Rijeka (Croaţia)

