Vladislav Blănuță a devenit tată. Felicitări din partea lui Dinamo Kiev

Blănuță încearcă să își găsească liniștea și apetitul ofensiv după o perioadă complicată atât în teren, cât și în afara lui. Atacantul a plecat cu Dinamo Kiev în cantonamentul din Turcia, iar o plecare a sa pare exclusă acum.



Vineri, pe site-ul oficial al clubului, Dinamo Kiev a transmis un mesaj de felicitare lui Vladislav Blănuță, care a devenit tătic. Soția atacantului, Olivia, dat naștere unei fetițe.



"Un eveniment plin de bucurie a avut loc în familia lui Vladislav Blănuță. Ieri, el a devenit tată, soția sa Olivia dând naștere unei fetițe.



Dinamo Kiev îi felicită pe Vladislav și Olivia. Îi dorim fetiței sănătate, fericire și să îi bucure pe părinții săi cât mai des posibil", a transmis clubul din Ucraina.

Vladislav Blănuță, care a împlinit recent 24 de ani, s-a căsătorit cu Olivia în 2024.

