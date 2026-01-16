GALERIE FOTO Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Vladislav Blănuță (24 de ani) pare că va continua la Dinamo Kiev cel puțin până la finalul acestui sezon.

Vladislav Blanuta
Vladislav Blănuță a devenit tată. Felicitări din partea lui Dinamo Kiev

Blănuță încearcă să își găsească liniștea și apetitul ofensiv după o perioadă complicată atât în teren, cât și în afara lui. Atacantul a plecat cu Dinamo Kiev în cantonamentul din Turcia, iar o plecare a sa pare exclusă acum.

Vineri, pe site-ul oficial al clubului, Dinamo Kiev a transmis un mesaj de felicitare lui Vladislav Blănuță, care a devenit tătic. Soția atacantului, Olivia, dat naștere unei fetițe.

"Un eveniment plin de bucurie a avut loc în familia lui Vladislav Blănuță. Ieri, el a devenit tată, soția sa Olivia dând naștere unei fetițe.

Dinamo Kiev îi felicită pe Vladislav și Olivia. Îi dorim fetiței sănătate, fericire și să îi bucure pe părinții săi cât mai des posibil", a transmis clubul din Ucraina.

Vladislav Blănuță, care a împlinit recent 24 de ani, s-a căsătorit cu Olivia în 2024.

Vladislav Blănuță și soția sa, Olivia

Foto: Facebook

Blănuță, cu Dinamo Kiev în Turcia

Ofertat recent de Dinamo București, Vladislav Blănuță pare că va rămâne la Kiev cel puțin până la finalul sezonului. A jucat deja la două cluburi în acest sezon, iar regulamentul nu îi mai permite să mai evolueze la încă unul până în vară.

Mai mult, președintele Igor Surkis și-a manifestat încrederea în Blănuță, chiar dacă atacantul a marcat un singur gol în cele 10 partide în care a fost folosit la Dinamo Kiev.

