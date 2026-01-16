Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"
Nicolae Stanciu (32 de ani) este pe cale să se despartă oficial de Genoa, echipă la care a rezistat doar câteva luni.

Nicolae StanciuDalian YingboChinaGenoa
Aventura lui Nicolae Stanciu la Genoa a ajuns la final. Sosit în vară la clubul din Serie A, căpitanul României a avut puține realizări, a jucat în doar 4 partide din Serie A, iar penalty-ul ratat în minutul 90+9 contra lui AC Milan pare că i-a accelerat plecarea.

Presa din China: Nicolae Stanciu, noul jucător de la Dalian Yingbo

Vineri, presa din Italia a anunțat că Nicolae Stanciu se află în discuții cu Genoa pentru rezilierea contractului. Acum, chinezii dau ca sigură mutarea mijlocașului la Dalian Yingbo, ocupanta locului 11 în sezonul încheiat în toamnă.

Publicația chineză Sohu a anunțat vineri seară că Nicolae Stanciu va zbura sâmbătă către Haikou, orașul din China în care Dalian Yingbo efectuează cantonamentul din această iarnă.

Dalian Yingbo este un club înființat în urmă cu doar patru ani, în 2021, inițial sub numele de Dalian Duxing, iar ulterior Dalian Zhixing. Echipa pregătită de Li Guoxu (47 de ani) a evitat retrogradarea în 2025, la primul său sezon din istorie în prima ligă, clasându-se pe locul 11.

"În sezonul trecut, Dalian Yingbo a reușit să evite retrogradarea, dar a arătat slăbiciuni evidente în ofensivă. Din acest motiv s-a dorit achiziționarea unui jucător cheie precum Stanciu, care să ajute echipa să treacă la un nou obiectiv: de la salvarea de la retrogradare, la un loc de la jumătatea ierarhiei", scrie Sohu.

Pentru Stanciu va fi o revenire în China, după ce a mai jucat acolo la Wuhan Three Towns, în perioada 2022-2023, când a cucerit titlul, Supercupa și a avut realizări notabile: 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de apariții.

În această iarnă, Nicolae Stanciu a anunțat că nu este dispus să revină în România, după ce s-a vehiculat intens varianta Rapid, club la care acționar majoritar este Dan Șucu, conducătorul de la Genoa.

