Deși au dominat partida, roș-albaștrii au cedat la Mioveni, după ce Yanis Pîrvu a marcat unicul gol al partidei în minutul 28.

Croații au văzut eșecul suferit de FCSB cu FC Argeș

Pe FCSB o așteaptă acum un meci dificil în compania celor de la Dinamo Zagreb, în Europa League, partidă programată joi, 22 ianuarie, pe Stadionul Maksimir.

Având în vedere importanța meciului din Europa League, partidă care se poate dovedi decisive pentru o calificare în primăvara europeană pentru ambele formații, croații au urmărit-o pe FCSB în meciul cu FC Argeș și au tras anumite concluzii.

Jurnaliștii croați au remarcat că FCSB a fost echipa mai bună, însă au subliniat că roș-albaștrii au fost incapabili să transpună acest lucru și pe tabela de scor.

”FCSB, următorul adversar al lui Dinamo Zagreb în Europa League, a început anul 2026 cu o înfrângere. În primul meci de după reluarea campionatului, FCSB a pierdut în fața Argeșului, scor 0-1. Astfel, s-a încheiat seria de opt meciuri consecutive fără înfrângere în campionat.

FCSB a fost echipa mai bună pe parcursul întregii partide, însă nu a reușit să-și transforme superioritatea în goluri. Momentul decisiv al meciului a venit în minutul 28, când Yanis Pîrvu, în vârstă de 18 ani, a marcat unicul gol al partidei și a adus victoria lui FC Argeș.

Acest pas greșit al românilor poate reprezenta un motiv de încurajare pentru Dinamo Zagreb, care va primi vizita celor de la FCSB pe stadionul Maksimir peste șase zile”, au scris croații de la Index.hr.

FCSB, locul 27 în Europa League

FCSB ocupă locul 27 în ierarhia din Europa League, cu șase puncte acumulate în șase meciuri, în timp ce, în tot atâtea meciuri, Zagreb a adunat șapte puncte și ocupă locul 25.

