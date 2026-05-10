Giuleștenii au încheiat sezonul regulat cu aspirații înalte, intrând în partea a doua a campionatului de pe poziția secundă, extrem de aproape de liderul Universitatea Craiova. Vocile rapidiste susțineau că echipa pregătită de Costel Gâlcă se va impune la finalul play-off-ului și va câștiga primul titlu din 2003.

Meciurile au demonstrat însă contrariul. Rapid a arătat în toate confruntările ca o echipă mică, fără șuturi pe poartă și cu zero perspective asupra viitorului. În fond, giuleștenii rămân o grupare capabilă să traverseze sezonul regulat cu brio, dar care, în play-off, se pierde complet.

Fanii lui Rapid fierb: ”Și-au bătut joc de banii lui Șucu!”

Și suporterii clubului din Grant și-au pierdut răbdarea. Fierb, așteaptă plecări în vară și nu își mai doresc transferuri de jucători-fantomă, cum a fost cazul lui Drilon Hazrollaj, kosovarul adus pentru 900.000 de euro, care nu a demonstrat absolut nimic în echipamentul Rapidului.

”Și-au bătut joc de fotbal, și-au bătut joc de banii lui Dan Șucu, și-au bătut joc de suporteri, și-au bătut joc de ei și lista poate continua la nesfârșit”, a scris 1923.ro, site-ul suporterilor Rapid.

”Mi-aș dori să înceapă să plouă cu mesaje de mulțumiri și urări de succes în carieră, iar cele de bun venit să excludă jucători din ecuație precum Jambor, Drilon, Mendes sau alții cu care s-au irosit gospodărește milioane de euro.

Dacă la Rapid nu va avea loc o curățenie generală și cei responsabili de rezultatele dezamăgitoare care se repetă an de an nu vor fi expediați cu bilet dus spre unde vor vedea cu ochii, la anul va fi la fel!”, a mai scris sursa anterior menționată.