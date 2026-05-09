Reacția presei de la Budapesta după primele convocări ale lui Gică Hagi: „Doi maghiari în lot”

Gheorghe Hagi a revenit pe banca echipei naționale a României pe 20 aprilie, după o pauză de 25 de ani. Pentru partidele de pregătire împotriva selecționatelor din Georgia și Țara Galilor, tehnicianul a trimis convocări preliminare pentru mai mulți jucători care evoluează în străinătate. Publicația Nemzeti Sport a reacționat imediat după publicarea listei, titrând: „Fotbalul românesc: doi maghiari în primul lot al lui Hagi”.

Surpriza maghiarilor în privința lui Corbu

Sursa maghiară a acordat o atenție specială mijlocașului legitimat la Ferencváros, Marius Corbu, considerând decizia selecționerului drept una neașteptată în contextul recentelor evenimente.

„Decizia lui Hagi este surprinzătoare mai ales în cazul din urmă, deoarece presa din România s-a indignat în urmă cu câteva săptămâni că Marius Corbu a purtat culorile roșu-alb-verde și s-a fotografiat cu steagul Ungariei în campania media a lui FTC din 15 martie.

Atunci au fost unii care au cerut ca jucătorul să nu mai fie chemat la lot, însă antrenorul în vârstă de 61 de ani a decis altfel: îi oferă o șansă fotbalistului care a cochetat anterior și cu naționala Ungariei”, au scris jurnaliștii de la Budapesta.

Pe lângă Marius Corbu, pe lista stranierilor cu cetățenie maghiară se află și Ottó Hindrich. Portarul născut la Cluj, care apără în prezent poarta polonezilor de la Legia Varșovia.