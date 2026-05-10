Într-un interviu pentru Sportweek, Jose Mourinho, care a câștigat și el campionatul Italiei cu Inter de două ori (2009, 2010), a mărturisit că niciun jucător actual din lotul ”nerazzurrilor” nu ar fi intrat în primul ”11” al său de acum 16 ani.

”(n.r. Există vreu jucător de la acest Inter pe care ți-ar fi plăcut să-l antrenezi în echipa ta?) Îmi plac mulți dintre jucătorii de la Inter, dar niciunul dintre ei nu ar fi jucat în echipa care a câștigat tripleta”, a spus Mourinho.

Cristi Chivu i-a dat replica lui Mourinho: ”Rămâne între noi, da?”

După victoria categorică împotriva lui Lazio de la Roma (3-0), Cristi Chivu a fost întrebat după meci despre declarațiile lui Mourinho. Tehnicianul a evidențiat că nu poate nici el să facă o comparație și că se bucură că a făcut parte din lotul acelei perioade.

”Îmi place această echipă și sunt suficient de norocos să fi făcut parte și din cealaltă. Nu poți face comparații, pentru că vremurile s-au schimbat, dar ambele au dat și continuă să ofere bucurie fanilor noștri.

Și ceea ce vorbesc cu Jose rămâne între noi!”, a spus Chivu, citat de fcinter1908.it.

