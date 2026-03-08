Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Imediat după eșecul suferit contra Universității Cluj, 1-3, în ultima etapă din sezonul regulat, Elias Charalambous a anunțat că părăsește echipa, decizia fiind luată încă de dinainte de joc. Pe lângă cipriot, de la FCSB va pleca și secundul Mihai Pintilii.

Elias Charalambous ar urma să negocieze preluarea unei echipe din Cipru

Astfel, FCSB va fi nevoit să își găsească un alt antrenor principal începând cu prima etapă din play-out. De partea cealaltă, Elias Charalambous ar putea reveni rapid pe banca tehnică, însă în Cipru.

"Informațiile aflate în posesia noastră arată că Elias Charalambous va purta foarte curând o discuție pentru preluarea unei echipe mari din Cipru", a scris Cyprus Times, la scurtă vreme după ce tehnicianul și-a anunțat plecarea de la FCSB.

În Cipru, Elias Charalambous a mai lucrat la AEK Larnaca (secund timp de un sezon și jumătate, iar ulterior interimar timp de aproape trei luni), Ethinkos (principal aproape un an) și Doxa Katokopias (principal timp de 5 luni).

Rămâne de văzut dacă Mihai Pintilii va rămâne parte din staff-ul lui Elias Charalambous și la viitoarea echipă a cipriotului care a petrecut trei ani în România.

În prima ligă din Cipru, după 25 de etape, Omonia este lider autoritar, cu 58 de puncte, urmată de AEK Larnaca (50p) și Apollon (49p). Campioana en-titre Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, este doar pe locul 4, cu 48 de puncte.