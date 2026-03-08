LIVE Zhejiang Professional - Qingdao West Coast 2-0 (Saul Guarirapa 19 - din pasa lui Alexandru Mitriță, Alexandru Mitriță 41) UPDATE Golul de 3-0, marcat de Liu Haofan în minutul 48, după o centrare din lovitură liberă a aceluiași Mitriță, este anulat de VAR pentru o poziție de ofsaid.

Știrea inițială De la ora 09:30, Zhejiang Professional joacă împotriva celor de la Qingdao West Coast în prima etapă din Super Liga Chinei. La pauză, gazdele conduc cu 2-0, după o primă parte în care a strălucit românul Alexandru Mitriță. Mai întâi, olteanul i-a pasat decisiv lui Saul Guarirapa (1-0, minutul 19), apoi a marcat golul de 2-0 (minutul 41).

18' GOAL!⚽️



Zhejiang FC1⃣-0⃣Qingdao West Coast



Alexandru Mitriță delivered a precise pass, and Saúl Guarirapa scored the opening goal in a 1-on-1 situation. The 23 yo🇻🇪ST scored on his debut for Zhejiang FC!



— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) March 8, 2026

Clasamentul în care Mitriță apare după Messi: „L’Equipe“ a publicat cifrele Observatorul de Fotbal al Centrului Internaţional pentru Studii Sportive (CIES) a alcătuit un Top 100 cu jucători decisivi, în diferite campionate interne. Cifrele prezentate sunt de anul trecut, iar starul argentinian al lui Inter Miami, Lionel Messi, este pe primul loc, potrivit L'Equipe. Ierarhia a fost realizată, adunând golurile şi pasele decisive, în 67 de ligi din întreaga lume. Dacă se ia în considerare doar totalul brut, fără ajustări legate de nivelul competiţiilor, Lionel Messi (Inter Miami/MLS) domină la o diferenţă mare, cu 59 de acţiuni decisive - 37 de goluri şi 22 de pase decisive -, cu 17 mai multe decât următorul clasat, Harry Kane (35 de goluri, 7 pase decisive în tricoul lui Bayern Munchen). Aplicând un coeficient care ia în considerare dificultatea meciurilor jucate, vedeta argentiniană îşi păstrează, în continuare, primul loc (scor ajustat la 66,3), chiar înaintea lui Kylian Mbappe (65,4), creditat cu 41 de contribuţii (inclusiv 37 de goluri) la Real Madrid. Singurul reprezentant al României este Alexandru Mitriţă (Zhejiang FC/China), cu 14 goluri şi 10 assist-uri, aflat pe locul 79 în ierarhia combinată şi pe 69 în clasamentul coeficienţilor, înaintea începerii campionatului din China.