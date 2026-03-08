După 27 de etape, Inter este lider autoritar în Serie A, cu 67 de puncte, nu mai puțin de 10 peste a doua clasată AC Milan. Distanța se poate mări diseară, în cazul în care echipa lui Cristi Chivu va câștiga marele derby.

Wesley Sneijder, discurs laudativ la adresa lui Cristi Chivu înainte de Milan - Inter

Wesley Sneijder (41 de ani), fostul mare mijlocaș olandez, coleg cu Cristi Chivu în echipa lui Inter care a cucerit tripla în 2010, a avut cuvinte de laudă pentru antrenorul român înaintea derby-ului cu AC Milan.

Sneijder spune că nu ar trebui trecute cu vederea rezultatele excelente ale lui Cristi Chivu în primul său sezon de Serie A la Inter: 22 de victorii, o remiză și doar patru înfrângeri.

"Nu este aceeași situație ca acum doi ani, când Inter a sărbătorit câștigarea matematică a titlului chiar într-un meci cu Milan gazdă, însă cine s-ar mai putea gândi acum la titlu dacă echipa lui Chivu se duce la 13 puncte distanță?

Chivu a moștenit o echipă marcată de niște dezamăgiri uriașe și a transformat-o într-o adevărată moștenire. În Italia câștigă toate meciurile și când vezi cât de mare e distanța din clasament te-ai gândi că e normal și că e simplu să faci asta, însă nu e deloc așa. Din contră, e chiar invers.

Cristian e extraordinar. Îl felicităm după fiecare victorie în grupul nostru format din câștigătorii triplei cu Inter.

În ceea ce privește eliminarea din Champions League, lumea trebuie să înțeleagă că Bodo/Glimt e o echipă puternică și nu e întâmplătoare prezența lor în această fază. În plus, Inter a avut și niște absențe importante. Cea mai bună modalitate de a depăși acest moment este câștigarea titlului", a spus Wesley Sneijder, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

AC Milan - Inter se joacă duminică, de la ora 21:45, în runda cu numărul 28 din Serie A.