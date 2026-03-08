Jurnaliștii britanici au anunțat că prezența lui Radu Drăgușin pe teren pentru partida de marți, 10 martie, este sub semnul întrebării. Fundașul a ratat confruntarea anterioară din campionat cu Crystal Palace din cauza unei lovituri. În perioada de absență a lui Cristian Romero, internaționalul român a evoluat constant în centrul apărării londonezilor, făcând pereche cu Micky van de Ven. Rămâne de văzut dacă staff-ul medical îl va recupera la timp pentru confruntarea din Spania.

Situație critică în campionat pentru formația lui Igor Tudor

Tottenham traversează o perioadă extrem de dificilă în Premier League, prăbușindu-se până pe locul al 16-lea. Englezii au suferit cinci înfrângeri în ultimele șase partide disputate pe plan intern, iar retrogradarea devine o amenințare reală.

În acest context intern complicat, Tottenham se bazează pe parcursul din Europa. După ce au terminat pe poziția a patra faza ligii din Champions League, londonezii văd în meciul cu trupa lui Diego Simeone o șansă de a salva sezonul și de a atinge faza sferturilor de finală pentru prima oară de la campania din 2018-2019. Spaniolii abordează însă partida cu moralul ridicat, după un succes cu 3-2 în fața celor de la Real Sociedad.

Pe lângă semnele de întrebare legate de Drăgușin și Djed Spence, infirmeria clubului din Londra este arhiplină. Din lot vor lipsi cert Ben Davies, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Wilson Odobert, James Maddison și Dejan Kulusevski, toți aflându-se în proces de recuperare după diverse accidentări.