FCSB a cedat în fața celor de la „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

În urma acestui rezultat, echipa încheie sezonul regulat pe locul 7, ratând play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem.

Gigi Becali a confirmat: Adrian Ilie semnează cu FCSB

După demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, FCSB va beneficia de un staff tehnic nou, iar clubul se va reorganiza și în conducere.

Primul nume confirmat de patronul Gigi Becali pentru această restructurare este fostul internațional Adrian Ilie.

„Cu Adrian Ilie am vorbit, a zis să ne vedem luni sau marți. El va fi în staff. El s-a angajat. I-am zis că nu e de bani, vreau ajutor”, a declarat Becali la Digi Sport.

Fostul atacant ar veni cu un palmares impresionant de 15 trofee câștigate în carieră, dintre care opt în tricoul roș-albaștrilor.

În prima etapă din play-out, FCSB va înfrunta ultima clasată, Metaloglobus București, în încercarea de a redresa parcursul echipei.