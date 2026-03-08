de Dan CHILOM

Ne pregătim de play-off cu un meci între ocupanta primului loc, Craiova, și locul secund, Rapid. Cele două formații sunt despărțite de 4 puncte înainte de ultimul joc din sezonul regular, iar o dată cu înjumătățirea punctelor diferență poate fi și mai mică. Sau nu. Asta vom afla în această seară.

Rapid - Universitatea Craiova

Craiova are cel mai bun atac din Superligă, și în același timp cea mai bună apărare( alături de Dinamo).

52 - 26.

Rapid a marcat de 46 de ori, și a încasat 29 de goluri.

Rapid - Universitatea Craiova | Echipe probabile

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Craiova: L. Popescu - Screciu, A. Rus, Romanchuk - Mora, T. Băluță, Cicâldău, D. Matei, N. Bancu - Nsimba, Etim

Cei doi tehnicieni, Costel Gâlcă, respectiv Felipe Coelho, se întâlnesc pentru prima dată în Superligă.

Rapid - Universitatea Craiova | Cote pariuri

Casele de pariuri țin cont de forma sportivă a oltenilor și o dau favorită la victorie pe Craiova, cu o cotă de 2.65

Rapid are cotă 3.10 pentru un succes.

Egalul - 3.00

Foarte probabil să avem o remiză în această seară pe Stadionul Rapid din Giulești, sau poate un “pauză sau final X”

În ultimele 10 confruntări directe, Universitatea o conduce pe Rapid cu scorul de 4-3.

Partida va fi condusă la centru de Horațiu Feșnic, arbitru care acordă în medie 5,03 cartonașe galbene pe meci, și 0,29 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X