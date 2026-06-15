Luptătorul hispano-georgian în vârstă de 29 de ani și-a pierdut centura de campion la categoria ușoară în cadrul galei UFC Freedom 250, organizată în grădinile Casei Albe din Washington D.C. Până la acest duel, sportivul născut în Germania obținuse 17 victorii consecutive la profesioniști, dintre care nouă în actuala promoție.
GALERIE FOTO Scene șocante în UFC: a pierdut centura și a fost scos pe brațe din cușcă: „Este un dezastru!”
Ilia Topuria a suferit prima înfrângere din carieră în fața lui Justin Gaethje și a fost transportat de urgență la spital.
Final dramatic și intervenția medicilor
Meciul a fost marcat de momente tensionate la finalul reprizei a treia. Topuria a semnalat colțului său că are probleme cu vederea la ochiul drept, care era sever inflamat și închis. Potrivit detaliilor de la marginea cuștii, medicul comisiei independente a indicat oprirea confruntării, însă un doctor al promoției l-a consultat ulterior și i-a permis să revină în luptă.
În runda a patra, confruntarea a fost oprită de arbitru prin KO tehnic, după ce americanul a preluat complet controlul. Topuria nu a mai putut sta pe picioare și a fost ajutat să părăsească octogonul pe brațe de fratele și antrenorul său, Aleksandre, alături de colegul său de antrenament, Guram Kutateladze. Imediat după aceea, luptătorul a fost preluat de o ambulanță și internat într-un spital din capitală, cu suspiciune de fractură orbitală.
Dana White, președintele promoției, a oferit detalii despre starea sportivului la conferința de presă de la finalul evenimentului.
„Este un dezastru. Planurile mele pentru el sunt să meargă acasă și să se odihnească, să-și ia timp să se refacă. În seara asta a fost o noapte grea pentru el, așa că nu e momentul să ne gândim nici măcar la următoarea lui luptă”, a transmis oficialul american.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News