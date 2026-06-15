Luptătorul hispano-georgian în vârstă de 29 de ani și-a pierdut centura de campion la categoria ușoară în cadrul galei UFC Freedom 250 , organizată în grădinile Casei Albe din Washington D.C. Până la acest duel, sportivul născut în Germania obținuse 17 victorii consecutive la profesioniști, dintre care nouă în actuala promoție.

Nu l-au iertat! Ce a pățit Marc Cucurella la primul meci după ce a semnat cu Real Madrid

Thierry Henry a dat de pământ cu transferul lui Marc Cucurella la Real Madrid: ”Ar trebui să țintească mai sus!”

Final dramatic și intervenția medicilor

Meciul a fost marcat de momente tensionate la finalul reprizei a treia. Topuria a semnalat colțului său că are probleme cu vederea la ochiul drept, care era sever inflamat și închis. Potrivit detaliilor de la marginea cuștii, medicul comisiei independente a indicat oprirea confruntării, însă un doctor al promoției l-a consultat ulterior și i-a permis să revină în luptă.

În runda a patra, confruntarea a fost oprită de arbitru prin KO tehnic, după ce americanul a preluat complet controlul. Topuria nu a mai putut sta pe picioare și a fost ajutat să părăsească octogonul pe brațe de fratele și antrenorul său, Aleksandre, alături de colegul său de antrenament, Guram Kutateladze. Imediat după aceea, luptătorul a fost preluat de o ambulanță și internat într-un spital din capitală, cu suspiciune de fractură orbitală.

Dana White, președintele promoției, a oferit detalii despre starea sportivului la conferința de presă de la finalul evenimentului.

„Este un dezastru. Planurile mele pentru el sunt să meargă acasă și să se odihnească, să-și ia timp să se refacă. În seara asta a fost o noapte grea pentru el, așa că nu e momentul să ne gândim nici măcar la următoarea lui luptă”, a transmis oficialul american.