25.026 de spectatori dintre care 629 ai oaspeților sunt prezenți la partida Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Superliga României.

Oltenii au umplut arena „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova - FCSB

Numărul este impresionant mai ales ținând cont de capacitatea arenei din Bănie. „Ion Oblemenco” are 30.983 de locuri.

Prezența fanilor este explicată și de miza meciului, pe lângă faptul că se desfășoară un derby. Universitatea Craiova se luptă pentru a fi sigură că rămâne pe primul loc în campionat, iar FCSB se află în cursa pentru ultima poziție de play-off.

Echipele de start