Zi memorabilă pentru Laurențiu Reghecampf! La mai bine de o lună după ce a ajuns, în Sudan, și a semnat cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român și-a trecut în cont și primul succes. Iar asta într-o partidă de totul sau nimic, în Cupa CECAFA.

Sport.ro a arătat aici ce a însemnat acest rezultat pentru „Reghe“, care ajunsese cu spatele la zid, după trei remize succesive cu Al-Hilal Omdurman. La câteva ore distanță după meciul câștigat de astăzi, au apărut și imaginile cu golurile înscrise de elevii lui Reghecampf. Ele pot fi văzute mai jos:

