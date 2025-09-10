VIDEO „Reghe“, spectacol în Africa: golurile primei sale victorii, superbe!

&bdquo;Reghe&ldquo;, spectacol &icirc;n Africa: golurile primei sale victorii, superbe! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf a câștigat un meci cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), la a patra încercare, obținând și o performanță care a mai luat presiunea de pe umerii săi.

Zi memorabilă pentru Laurențiu Reghecampf! La mai bine de o lună după ce a ajuns, în Sudan, și a semnat cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român și-a trecut în cont și primul succes. Iar asta într-o partidă de totul sau nimic, în Cupa CECAFA.

Sport.ro a arătat aici ce a însemnat acest rezultat pentru „Reghe“, care ajunsese cu spatele la zid, după trei remize succesive cu Al-Hilal Omdurman. La câteva ore distanță după meciul câștigat de astăzi, au apărut și imaginile cu golurile înscrise de elevii lui Reghecampf. Ele pot fi văzute mai jos:

Reghecampf, urmează semifinala cu o adversară din Rwanda

După acest 3-1 cu Kator din Sudanul de Sud, pentru Laurențiu Reghecampf urmează meciul de vineri (ora 12.30) cu APR FC (Armée Patriotique Rwandaise Football Club). Învingătoarea acestui duel va juca, în finală, cu echipa care se va impune, în cealaltă semifinală, în care se întâlnesc Singida Black Stars (Tanzania) - Kinondoni MC (Tanzania).

În Cupa CECAFA, găzduită de Tanzania, pe lângă meciul pentru trofeu, va fi și o finală mică, în care se vor duela învinsele din cele două semifinale.

