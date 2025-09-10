Laurențiu Reghecampf (49 de ani) răsuflă ușurat! Pentru că, după trei meciuri în care echipa sa n-a arătat mai nimic și a devenit ținta criticilor, victoria a venit într-un final, când Al-Hilal ajunsese cu spatele la zid.

Astăzi, în ultima etapă din grupa C, în Cupa CECAFA, trupa pregătită de „Reghe“ a întâlnit Kator (Sudanul de Sud), în Dar es Salaam (Tanzania). După un început spectaculos de meci, în care Cole a marcat pentru Al-Hilal, în minutul 11, după care Kator a egalat un minut mai târziu, partida a fost dominată de echipa lui Reghecampf. Care s-a și impus, fără emoții, scor 3-1.

Rezultatul a adus prima victorie pentru Reghecampf, de când a ajuns la cea mai titrată grupare din Sudan. Și a rezolvat calificarea, în semifinalele Cupei CECAFA, de pe primul loc, în grupa C.

Așadar, la o lună după ce a revenit în fotbalul african, după experiența sa scurtă la Esperance Tunis, „Reghe“ tocmai și-a trecut în cont prima performanță cu Al-Hilal Omdurman.

