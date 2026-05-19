Campioana îi va întâlni pe moldoveni în semifinala barajului pentru Conference League duminică, de la ora 20:30. Dacă trece de FC Botoșani, FCSB o va înfrunta pe Dinamo în finala barajului.

Anunțul lui FCSB la o zi după ce Gigi Becali a confirmat noul antrenor

Luni seară, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a confirmat faptul că Marius Baciu va fi noul antrenor al grupării roș-albastre, căruia îi va oferi un salariu de 10.000 de euro pe lună.

La o zi de la confirmarea lui Gigi Becali a venit și anunțul oficial al lui FCSB cu privire la numirea lui Marius Baciu, care va participa într-o conferință de presă miercuri, la ora 17:00.

”Bine ai venit, Marius Baciu! FCSB anunță că, începând de marți, 19 mai, Marius Baciu este noul antrenor principal al echipei noastre.

Fostul căpitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat trei titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale României, va avea un staff format din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, cărora li se vor adăuga Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Noul nostru tehnician va participa miercuri, începând cu ora 17:00, la prima conferință de presă din această postură, la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a scris FCSB.

Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

