Sepsi OSK a retrogradat la finele sezonului precedent în Liga 2, spre surprinderea tuturor, deoarece echipa se lupta pentru play-off în sezonul regulat 2024-2025. Acum, covăsnenii țintesc promovarea din primul sezon, cu Ovidiu Burcă antrenor.

Echipa din Sfântu Gheorghe a bifat o serie de rezultate pozitive și, după un start modest de sezon, a reușit să revină pe locul doi, poziție care asigură promovarea directă. Înainte de startul acestui campionat, Sepsi a reușit să păstreze câteva nume importante în echipă, dar a și adus jucători cu experiență în fotbalul românesc.

Salarii reduse la Sepsi după retrogradarea în Liga 2

Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, a dezvăluit că jucătorii care au acceptat să rămână la Sepsi pentru a pune umărul la promovare au avut salariile reduse, urmând să-și primească ”banii înapoi” dacă echipa va reveni în Superligă.

„Cum am și zis, noi avem condiții pentru Liga 1. De asta am și lăsat aceste condiții, pentru că vrem să revenim în Liga 1. Deci avem toate condițiile pentru Liga 1.

Noi am păstrat condițiile de Liga 1 și, normal, jucătorii au înțeles. Cei care au rămas aici după retrogradare au înțeles că trebuie să mergem înapoi. Normal că a fost o dezamăgire mare, dar toți am contribuit și cei care au rămas, de asta au rămas, ca să mergem înapoi. La fiecare au fost reduse salariile, normal, dar cum am zis, dacă promovăm, atunci o să primească banii înapoi”, a spus Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

