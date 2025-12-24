Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută

Nemulțumit de statutul său sub comanda tehnicianului român, internaționalul italian ar putea ajunge chiar la marea rivală Juventus, dacă „Bătrâna Doamnă” achită suma cerută de nerazzurri.



Sky Sport notează că oficialii de pe Giuseppe Meazza nu se opun plecării mijlocașului de 26 de ani, dar nu sunt dispuși să iasă în pierdere. După ce l-au transferat definitiv de la Sassuolo în 2024, plătind în total aproximativ 30 de milioane de euro, șefii Interului vor să recupereze integral această investiție.

