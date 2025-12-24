Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută

Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristi Chivu, este pregătită să se despartă de mijlocașul Davide Frattesi în fereastra de transferuri din această iarnă.

Nemulțumit de statutul său sub comanda tehnicianului român, internaționalul italian ar putea ajunge chiar la marea rivală Juventus, dacă „Bătrâna Doamnă” achită suma cerută de nerazzurri.

Sky Sport notează că oficialii de pe Giuseppe Meazza nu se opun plecării mijlocașului de 26 de ani, dar nu sunt dispuși să iasă în pierdere. După ce l-au transferat definitiv de la Sassuolo în 2024, plătind în total aproximativ 30 de milioane de euro, șefii Interului vor să recupereze integral această investiție.

Juve stă la pândă, dar prețul e o problemă

Deși planul inițial al lui Inter Milano era să îl vândă pe Frattesi în străinătate pentru a nu întări o contracandidată la titlu, situația s-a schimbat rapid. Jucătorul este disperat să plece, după ce a pierdut echipa și a intrat într-un con de umbră sub mandatul lui Cristi Chivu, astfel că Inter a deschis ușa negocierilor inclusiv cu Juventus.

Torinezii monitorizează situația, însă forma slabă arătată de Frattesi în acest sezon ridică semne de întrebare la Torino. Mai mult, Juventus nu pare dispusă să achite cele 30 de milioane de euro solicitate, în timp ce conducerea Interului a transmis clar că nu acceptă nicio reducere, refuzând orice ofertă „low-cost” pentru fotbalistul care nu mai intră în vederile lui Chivu.

