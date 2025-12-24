GALERIE FOTO Detaliul care pătează reputația lui Alcaraz, după despărțirea de Ferrero

Detaliul care pătează reputația lui Alcaraz, după despărțirea de Ferrero Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din punct de vedere profesional, Carlos Alcaraz întâmpină un prim moment de cumpănă, în carieră.

TAGS:
Carlos AlcarazJuan Carlos FerreroTenis ATPantrenor
Din articol

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero nu vor mai continua împreună, în circuitul ATP, începând cu sezonul 2026, după o perioadă de colaborare excepțională, care s-a întins pe durata a șapte ani.

Cu șase titluri de mare șlem în palmares și peste cincizeci de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, jucătorul în vârstă de 22 de ani ar putea avea de suferit cel puțin din punctul de vedere al reputației, în urma acestei decizii.

Motivele pentru care Carlos Alcaraz poate suferi, din punctul de vedere al reputației

Întrucât neînțelegerea pare să fi plecat de la obligații contractuale, Carlos Alcaraz va înregistra un minus de imagine în ochii anumitor fani ai tenisului, din următoarele considerente: în primul rând, Alcaraz a câștigat cincizeci de milioane de dolari din tenis, sub îndrumările lui Ferrero, o sumă pe care, în întreaga istorie a tenisului masculin, doar alți șase sportivi au încasat-o, trei dintre aceștia fiind Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

În al doilea rând, Alcaraz nu a onorat cerințele lui Ferrero cu o sincronizare controversată, aflându-se la finalul celui mai bun sezon al carierei, în care a cucerit două titluri de mare șlem și a atins 71 de victorii în 80 de partide. Doar în 2025, Alcaraz a obținut, exclusiv din tenis, $18,8 milioane.

Riscurile asumate de Ferrero, răsplătite doar până la finalul lui 2025

Nu mai puțin important este că Alcaraz - prin această mutare - a pus un termen limită perioadei în care a ținut cont de riscurile asumate de Ferrero, în colaborarea cu el.

Pe când tânărul Carlos Alcaraz avea doar 16 ani, Juan Carlos Ferrero - numit „mentor” de jucătorul din Murcia, în nenumărate rânduri - a acceptat o scădere de salariu - în raport cu ce încasase în perioada în care a lucrat cu Alexander Zverev, în 2017 - și a refuzat mai multe oferte din partea unor jucători de top pentru posibilitatea de a lucra cu Alcaraz.

Salariul mai mic acceptat de Juan Carlos Ferrero l-a ajutat pe Carlos Alcaraz să progreseze în timp record. În toamna anului 2022, la doar 19 ani, ibericul ieșea campionul Openului American.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz 6
×
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Agenția IMG l-a ajutat pe Alcaraz să aibă acces la serviciile lui Ferrero

Pentru ca începutul parteneriatului dintre Alcaraz și Ferrero să aibă loc, a fost nevoie de mai multe sacrificii făcute din mai multe părți. O parte din banii plătiți de Alcaraz lui Ferrero, în acea perioadă, au venit din partea agenției IMG, după cum a dezvăluit agentul său, Albert Molina, pentru Cope: „Am vorbit cu șefii mei, le-am spus că în Spania avem un copil care are perspective bune. Mi s-a dat undă verde din SUA pentru bani,” a dezvăluit agentul lui Alcaraz.

„Să investești în viitor e frumos, dar oamenii te pot dezamăgi. Eu aveam o relație bună cu Juan Carlos și știam în ce situație intrăm. Lucrurile în care am căzut de comun acord au fost îndeplinite, ulterior. Familia s-a comportat bine și s-a conformat cu ce i s-a spus,” a adăugat Molina, în vara anului trecut, conform Express.

Cum și-a încheiat Juan Carlos Ferrero mesajul de despărțire

Împăcat cu realitatea, Ferrero a scris un text lung pe rețelele sociale, în care a avut puterea de a-i mulțumi lui Alcaraz pentru că l-a ajutat să devină un antrenor mai bun.

„Închid acest capitol de viață cu nostalgie, dar și cu mândrie și entuziasm pentru ceea ce va urma. Știu că tot ceea ce am trăit m-a pregătit să fiu mai bun. Îți mulțumesc, Carlos, pentru încredere, pentru efort și pentru faptul că modul tău de a concura m-a făcut să mă simt atât de special. Îți doresc tot binele, atât pe plan profesional, cât și personal.

Am fost o echipă incredibilă, în ciuda dificultăților, și sunt sigur că veți continua să obțineți mari succese. Mi-aș fi dorit să continui. Sunt convins că amintirile frumoase și oamenii de valoare își vor găsi mereu drumul unul spre celălalt. Vă mulțumesc din toată inima,” a transmis Juan Carlos Ferrero, fost număr 1 ATP.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Clasamentul mondial care îi face pe români mândri. Este cea mai mare surpriză a noului top
Clasamentul mondial care &icirc;i face pe rom&acirc;ni m&acirc;ndri. Este cea mai mare surpriză a noului top
ULTIMELE STIRI
PSG &icirc;i pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a &icirc;nceput
PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început
Victor Pițurcă a numit trei echipe &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;Aici se va da bătălia&rdquo;
Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”
Decizie radicală luată de o echipă cu pretenții din Rom&acirc;nia: &rdquo;Au fost reduse salariile&rdquo;
Decizie radicală luată de o echipă cu pretenții din România: ”Au fost reduse salariile”
Lovitură pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Președintele a fost arestat
Lovitură pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Președintele a fost arestat
Fabulos! Radu Drăgușin a c&acirc;ntat la cimpoi &icirc;ntr-un concurs de talente de la Tottenham. Notele rom&acirc;nului
Fabulos! Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele românului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Revenire &icirc;n forță la FCSB: Va fi din primul minut cu echipa!

Revenire în forță la FCSB: "Va fi din primul minut cu echipa!"

Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: &rdquo;Am vorbit deja&rdquo;

Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja”

După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool

După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool

Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: &bdquo;L-am prins la națională, e foarte bun&rdquo;

Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: „L-am prins la națională, e foarte bun”

Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l &icirc;nvinge pe Dragomir: &bdquo;A fost benefic!&rdquo;

Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!”

Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter &icirc;și vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută

Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută



Recomandarile redactiei
Victor Pițurcă a numit trei echipe &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;Aici se va da bătălia&rdquo;
Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”
Decizie radicală luată de o echipă cu pretenții din Rom&acirc;nia: &rdquo;Au fost reduse salariile&rdquo;
Decizie radicală luată de o echipă cu pretenții din România: ”Au fost reduse salariile”
Fabulos! Radu Drăgușin a c&acirc;ntat la cimpoi &icirc;ntr-un concurs de talente de la Tottenham. Notele rom&acirc;nului
Fabulos! Radu Drăgușin a cântat la cimpoi într-un concurs de talente de la Tottenham. Notele românului
PSG &icirc;i pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a &icirc;nceput
PSG îi pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a început
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească &icirc;n Turcia &ndash; Rom&acirc;nia: Exponențial pentru națională
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională"
Alte subiecte de interes
După ce a c&acirc;știgat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a pl&acirc;ns &icirc;n direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Mouratoglou a intrat pe fir: ce a spus despre despărțirea neașteptată dintre Alcaraz și Ferrero
Mouratoglou a intrat pe fir: ce a spus despre despărțirea neașteptată dintre Alcaraz și Ferrero
Toni Nadal știe mai bine: de ce a renunțat Alcaraz la antrenorul care l-a ajutat să c&acirc;știge șase titluri de mare șlem
Toni Nadal știe mai bine: de ce a renunțat Alcaraz la antrenorul care l-a ajutat să câștige șase titluri de mare șlem
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Noua ordonanță &bdquo;trenuleț&rdquo; a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

stirileprotv Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Mărturiile dezertorilor ucraineni care &icirc;și riscă viața travers&acirc;nd munții &icirc;n Rom&acirc;nia. Cine sunt &bdquo;&icirc;ngerii&rdquo; de la graniță

stirileprotv Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru &rdquo;&icirc;nzestrarea&rdquo; Armatei

stirileprotv Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!