Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero nu vor mai continua împreună, în circuitul ATP, începând cu sezonul 2026, după o perioadă de colaborare excepțională, care s-a întins pe durata a șapte ani.

Cu șase titluri de mare șlem în palmares și peste cincizeci de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, jucătorul în vârstă de 22 de ani ar putea avea de suferit cel puțin din punctul de vedere al reputației, în urma acestei decizii.

Motivele pentru care Carlos Alcaraz poate suferi, din punctul de vedere al reputației

Întrucât neînțelegerea pare să fi plecat de la obligații contractuale, Carlos Alcaraz va înregistra un minus de imagine în ochii anumitor fani ai tenisului, din următoarele considerente: în primul rând, Alcaraz a câștigat cincizeci de milioane de dolari din tenis, sub îndrumările lui Ferrero, o sumă pe care, în întreaga istorie a tenisului masculin, doar alți șase sportivi au încasat-o, trei dintre aceștia fiind Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

În al doilea rând, Alcaraz nu a onorat cerințele lui Ferrero cu o sincronizare controversată, aflându-se la finalul celui mai bun sezon al carierei, în care a cucerit două titluri de mare șlem și a atins 71 de victorii în 80 de partide. Doar în 2025, Alcaraz a obținut, exclusiv din tenis, $18,8 milioane.

Riscurile asumate de Ferrero, răsplătite doar până la finalul lui 2025

Nu mai puțin important este că Alcaraz - prin această mutare - a pus un termen limită perioadei în care a ținut cont de riscurile asumate de Ferrero, în colaborarea cu el.

Pe când tânărul Carlos Alcaraz avea doar 16 ani, Juan Carlos Ferrero - numit „mentor” de jucătorul din Murcia, în nenumărate rânduri - a acceptat o scădere de salariu - în raport cu ce încasase în perioada în care a lucrat cu Alexander Zverev, în 2017 - și a refuzat mai multe oferte din partea unor jucători de top pentru posibilitatea de a lucra cu Alcaraz.

Salariul mai mic acceptat de Juan Carlos Ferrero l-a ajutat pe Carlos Alcaraz să progreseze în timp record. În toamna anului 2022, la doar 19 ani, ibericul ieșea campionul Openului American.