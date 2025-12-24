Universitatea Craiova este noul lider al Superligii României, după ce a câștigat cu 5-0 meciul cu Csikszereda și a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, Rapid și FC Botoșani. Mai multe voci importante din fotbalul românesc o văd pe Craiova drept favorită la titlu în acest sezon.



Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, urmărește atent lupta pentru titlu din Superligă și își dorește ca fosta sa echipă, Universitatea Craiova, să fie campioană în acest sezon.



Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”



Fostul mare atacant al Stelei a numit și cele trei echipe care se vor bate la titlu. Chiar dacă FCSB este, momentan, pe locul nouă, Pițurcă o vede ”la bătaie” cu Universitatea Craiova și Rapid, primele două clasate.



”FCSB, care are un lot foarte bun, cu experiență, nu sunt pe un loc de play-off. Au șanse să câștige campionatul, dacă, sigur, vor intra în play-off. Mi-aș dori să câștige campionatul Universitatea Craiova, fiindcă suporterii merită acest lucru.



Dacă anul ăsta nu se va întâmpla, va fi destul de dificil în anii viitori. Aici se va da bătălia: Universitatea Craiova, FCSB și Rapid”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

