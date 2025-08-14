Și, totuși, a existat un „premiu de consolare“ pentru „Reghe“, în urma mandatului din Tunisia: introducerea sa în circuitul antrenorilor căutați în fotbalul african. Așa a ajuns acum fostul tehnician al FCSB-ului tocmai în Sudan, la Al-Hilal Omdurman.

Laurențiu Reghecampf a trăit o mare decepție fotbalistică, la prima sa experiență africană, la Esperance Tunis, de unde a fost demis, în martie, după o mare nedreptate.

Reghecampf, văzut în tribune în... Zanzibar!

La o săptămână după ce a aterizat, la Port Sudan, și a fost prezentat de cea mai titrată formație dintr-o țară „sfâșiată“ de război, de grave probleme economice și sanitare, Reghecampf a pornit la drum.

Pentru a monitoriza jucătorii cu care s-a lăudat că vrea să câștige Liga Campionilor Africii, afirmație care i-a adus un val uriaș de critici, românul a ajuns în Zanzibar. Pentru că aici e găzduită o competiție denumită African Nations Championships. La care cele 19 naționale participante au deplasat jucători doar din campionatele lor interne.

Sudan, echipa de care e interesată „Reghe“ în mod direct, are un lot cu zece fotbaliști de la Al-Hilal Omdurman. Și, deocamdată, rezultatele arabilor sunt spectaculoase!

După 1-1 cu Congo, în prima zi, Sudan a spulberat Nigeria, scor 4-0, în a doua etapă. La această partidă a asistat și Laurențiu Reghecampf (foto, jos), el fiind încântat de rezultat, mai ales că trei goluri au fost înscrise de jucătorii lui Al-Hilal Omdurman, noii săi elevi.

