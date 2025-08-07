Laurențiu Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman din Sudan a fost o știre despre care sport.ro a scris, în premieră, pe 14 iunie. La vremea respectivă însă, subiectul părea a fi bun de o glumă fotbalistică.

Când spui Sudan, spui război civil, sărăcie cruntă, foamete și epidemii de holeră, malarie sau pojar! Firește, în acest peisaj teribil, puțini străini sunt dornici să muncească. Cu atât mai puțin în fotbal. Pentru că, așa cum se spune pe bună dreptate, fotbalul e oglinda societății. Așadar, în sărăcia care domnește în Sudan, fotbalul n-are cum să exceleze. De altfel, rezultatele fotbalistice de nivel înalt ale Sudan-ului sunt inexistente.

Așadar, apare o întrebare: cum de Laurențiu Reghecampf a acceptat să preia Al-Hilal Omdurman? Sport.ro a aflat răspunsul la această întrebare prin intermediul unor surse locale din Sudan.

Reghecampf a profitat de refuzul candidatului principal

Din capul locului trebuie spus că presa locală e extrem de critică, în ceea ce privește sosirea lui „Reghe“ în Sudan. Sport.ro a arătat aici opiniile acide ale unor jurnaliști, care au desființat alegerea șefilor clubului Al-Hilal Omdurman.

Din informațiile obținute reiese însă că oficialii acestei grupări au apelat la varianta Reghecampf, în disperare de cauză!

„Al-Hilal e în căutarea unui antrenor de mult timp. De asta s-a și aflat de prin iunie de negocierile cu Reghecampf. El n-a fost însă prima opțiune pentru Al-Hilal. Nici vorba de așa ceva! Șefii clubului au fost în discuții cu sud-africanul Pitso Mosimane, care e liber de contract. E printre cei mai titrați și cei mai apreciați antrenori din fotbalul african. Finalmente însă, n-a vrut să preia Al-Hilal din cauza situației din Sudan. Lui Mosimane i-a fost frică pentru siguranța sa, în Sudan“, ne-a spus jurnalistul care a urmărit informațiile despre Al-Hilal Omdurman din ultima perioadă.

Reghecampf, contract pe 2 ani

Așadar, după refuzul sud-africanului Pitso Mosimane a fost reluată pista Reghecampf. Și, spre bucuria arabilor, tehnicianul român a fost dispus să meargă în Sudan, o țară de care toți fug, la ora actuală.

Iar curajul lui „Reghe“ va fi răsplătit cu un contract valabil pentru 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, în cazul în care părțile vor fi mulțumiți de această colaborare.

