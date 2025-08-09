Noua sa echipă va înfrunta câștigătoarea dintre campioana Kenyei, Kenya Police, și Mogadishu City Club din Somalia.

Al-Hilal, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a fost acceptată direct în turul al doilea al celei mai prestigioase competiții intercluburi din Africa. Tragerea la sorți a stabilit că sudanezii vor întâlni învingătoarea din duelul preliminar dintre Kenya Police și Mogadishu City Club.



Meciul tur dintre cele două echipe va avea loc în Somalia, între 16 și 18 august, iar returul se va juca o săptămână mai târziu, la Nairobi. Pentru campioana Kenyei este prima participare în Liga Campionilor, în timp ce Al-Hilal este o prezență constantă, participând în fiecare ediție din 2004 încoace.



Reghecampf vrea trofeul: "Este o ambiție personală"



Laurențiu Reghecampf a semnat recent cu Al-Hilal și nu și-a ascuns obiectivul major: câștigarea trofeului. Tehnicianul român este extrem de motivat să triumfe pe continentul african.



"De ce am ales Al Hilal? În primul rând, pentru că-mi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare, Champions League Africa. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa", a spus Reghecampf, potrivit Fanatik.



Al-Hilal a cucerit titlul cu numărul 31 în Sudan în condiții speciale. Din cauza războiului civil, echipa a jucat o parte a sezonului în campionatul din Mauritania, dar a trebuit să revină în țară pentru a încheia un mini-turneu și a fi desemnată oficial campioană.

