Zanzibar e o destinație care, în ultimii ani, a devenit tot mai căutată de români pentru vacanța de iarnă. Așa se și explică faptul că, în această perioadă a anului, ajung în social media foarte multe imagini de la plajele de aici care oferă un peisaj de vis.

Nu toți cei care ajung în Zanzibar au însă parte de experiențe frumoase. Fosta gimnastă, Diana Bulimar (29 de ani), s-a numărat printre ghinioniștii care și-au făcut rezervare la un hotel care a arătat într-un fel în poze și cu totul altfel în realitate.

Exasperată de ce i se întâmplă, în ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță romantică alături de iubitul ei, Diana și-a expus experiența pe rețelele de socializare.

„Cum ar spune românul: <<Peștele de la cap se împute>>. Momentan, suntem într-o situație dificilă, este o poveste lungă, care a început de când am aterizat în Zanzibar. Ni s-a spus că hotelul nostru nu este gata și că ne cazează la altul 1-2 zile, până este gata. Am fost de acord, hotelul arăta bine, ajunseserăm și după 15 ore de zbor așa că nu ne-am pus semne de întrebare. Însă ieri, când am venit la <<hotelul>> nostru, nu era hotel DELOC! Vreo 30 de muncitori puneau la <<punct>> camerele care, sincer, nu cred că vor fi gata prea curând. N-aveam deloc apă, furnici peste tot, fără ușă la baie, fără electricitate decât la o priză și top of the cake (n.r. - cireașa de pe tort), dimineața asta am văzut că mi-a <<dispărut>> costumul de baie pus la uscat. Momentan, nu voi da numele hotelului pentru că ownerii (n.r. - proprietarii) sunt drăguți și pare că încearcă să ajute, doar că în ultimele 24 de ore am auzit doar cuvinte frumoase, dar nu și fapte. Așadar, nu suntem genul de persoane care cerem mult de la o cazare, dar atunci când dai niște bani te aștepți ca locul să arate ca în poze“, a scris Diana Bulimar.