Laurențiu Reghecampf e în fața primei sale performanțe, de când a preluat Al-Hilal Omdurman din Sudan, la începutul lunii august.

Sport.ro a oferit aici cronica meciului dramatic, în semifinalele Cupei CECAFA, care a trimis echipa antrenorului român, în ultimul act al competiției. Aici, luni, de la ora 15.00, Al-Hilal Omdurman va întâlni Singida Black Stars din Tanzania, această formație fiind o reprezentantă a țării care găzduiește această ediție a Cupei CECAFA.

Reghecampf a scris istorie: prima finală CECAFA pentru Al-Hilal Omdurman

Prin această calificare, în ultimul act al Cupei CECAFA, Reghecampf și-a câștigat deja locul în istoria clubului din Sudan. Pentru că aceasta e prima prezență, în ultimul act al competiției, la a 12-a încercare! Până la victoria de acum și accederea în finală, Al-Hilal Omdurman avea trei medalii de bronz, în Cupa CECAFA.

Calificarea reușită de „Reghe“ e remarcabilă și din alt punct de vedere. Pentru că Al-Hilal Omdurman va disputa o finală continentală doar pentru a treia oară în istoria ei. Până la performanță obținută astăzi, gruparea din Sudan avea două finale de Champions League, în 1987 și 1992. Prima a fost pierdută cu Al-Ahly Cairo (Egipt), a doua cu Wydad Casablanca (Maroc).

Reghecampf va spera ca a treia finală pentru Al-Hilal Omdurman să fie cu noroc.

Golurile calificării, de cascadorii râsului

Revenind la semifinala câștigată, astăzi, de Al-Hilal Omdurman, în fața celor de la APR FC (Armée Patriotique Rwandaise Football Club), golurile care au trimis echipa lui Reghecampf, în ultimul act, au fost comice, de-a dreptul!

În cele două reprize adiționale, mai întâi, un jucător din echipa rwandeză a trimis o pasă la portar, care a fost interceptată de Omer pentru golul de 2-1. Apoi, în minutul 106, portarul echipei din Rwanda a respins o centrare în față, iar Salem a îndeplinit o simplă formalitate pentru 3-1, după cum se poate vedea aici.

