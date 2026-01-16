EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, pot fi urmărite în această seară primele două meciuri din cadrul etapei a 18-a din Ligue 1, Monaco - Lorient (de la ora 20:00) și Paris Saint-Germain - Lille (de la ora 22:00).

PSG vine după rușinea din Cupa Franței, eliminarea chiar pe ”Parc des Princes” în fața rivalei din oraș, Paris FC, scor 0-1!

Lovitură financiară pentru PSG! Campioana Europei a obținut o sumă uriașă



Clubul Paris Saint-Germain a obţinut premii în valoare de 144,4 milioane de euro pentru participarea sa în Champions League, sezonul 2024-2025, conform raportului financiar al UEFA pentru sezonul trecut, citat de EFE.

PSG, câştigătoarea trofeului Champions League, conduce în acest clasament, fiind urmată de Inter Milano (136,6 milioane de euro), Arsenal (116,9 milioane de euro) şi FC Barcelona (116,5 milioane), care a pierdut în semifinale în faţa lui Inter, ocupând locul patru şi devansând cluburile germane Bayern Munchen (105,8 milioane de euro) şi Borussia Dortmund (102,1 milioane de euro), precum şi pe Real Madrid, care a pierdut în sferturile de finală în faţa lui Arsenal şi ocupă locul şapte.

FC Barcelona a obţinut premii în valoare de 116,5 milioane de dolari şi le devansează pe Real Madrid, 101,8 milioane, şi pe Atletico Madrid, 84,9 milioane.

