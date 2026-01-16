Deși era ”cel mai vechi component al lotului” , mijlocașul Andrei Olaru și CSC Dumbrăvița au căzut de acord asupra rezilierii contractului, a anunțat clubul din Liga 2.

”✍ Clubul nostru anunță încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale cu cel mai vechi component al lotului, 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗶 𝗢𝗹𝗮𝗿𝘂.

🟢 Sosit la Dumbrăvița în ianuarie 2022, a avut o contribuție importantă în campania de promovare în Liga 2, performanță realizată în vara acelui an. A deschis scorul în returul finalei barajului de promovare cu CSM Reșița, în minutul 50 al confruntării.

🧮 În total, a adunat 70 de apariții și 2 goluri în jocuri oficiale pentru echipa noastră, în Liga 3, Liga 2 și Cupa României Betano

🤝 Îi mulțumim pentru toată munca depusă în alb-verde și pentru devotamentul pe care l-a demonstrat în toți acești ani. Mult succes mai departe, „Oli”!”, a postat CSC Dumbrăvița pe pagina oficială de Facebook a grupării din divizia secundă.

A jucat foarte puțin în actualul sezon

În acest sezon, Olaru (22 de ani) a jucat doar 5 meciuri la echipă, 3 în campionat și 2 în Cupa României.

Formația din județul Timiș, antrenată de Florin Fabian, a încheiat anul 2025 pe locul 18 (din 22) în Liga 2.

Sub Dumbrăvița se află în clasament CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, AFC Muscelul Câmpulung și CS Tunari.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, CSC Dumbrăvița

