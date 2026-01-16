Campioana e uzată, jucătorii sunt doar cu numele cei de anul trecut, Olaru, Tănase și Bîrligea se împiedică fiecare în propria neputință, Becali se joacă în continuare cu nervii suporterilor, face și desface formule extravagante, schimbă cu obstinație la pauză, echipa nu are continuitate – asta i-a reproșat și Tănase -, unii joacă 45 de minute și ies nu se știe de ce, alții intră în partea a doua fără să aducă nimic notabil, pentru că nici ei nu mai știu ce trebuie să facă sau să joace.

Când te bate FC Argeș de două ori la zero, nu ai față de play-off. Caramavrov consideră că Becali forțează limitele unei echipe expirate



FCSB e forțată să intre în play-off în emisiunile posturilor de sport, dar prestațiile ei nu justifică un asemenea deziderat.



Știrea zilei e alta: FC Argeș, o nou promovată, bate campioana de două ori! La zero! Adică nu vorbim de întâmplare. Iar Bogdan Andone e un antrenor care știe ce are de făcut și care e lăsat să-și facă treaba.



Argeșul lui Andone arată mai bine decât campioana României, este bine pregătită fizic și tactic. Antrenorul le-a găsit jucătorilor pozițiile potrivite și le-a direcționat calitățile în slujba echipei.



Fotbaliști, nu vedete umflate



La FC Argeș se simte munca staff-ului, o muncă făcută cu entuziasm și cu pricepere. Sunt câțiva jucători cărora li s-a dat încredere și care au crescut de la meci la meci.



Despre Lazar am spus întotdeauna că e un portar sigur pe el și cu reflexe excelente. Tofan e foarte bun pe flancul drept, dezinvolt și bătăios. Tudose are doar 20 de ani, dar a devenit, probabil, unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionatul intern. Mijlocașii sunt buni recuperatori și dau drumul repede la minge spre cei din atac. Bettaieb protejează excelent, e mereu un pericol pentru adversari și are execuții de fotbalist. Yanis Pîrvu, la numai 18 ani, e noul talent al școlii de fotbal piteștene care i-a dat de-a lungul timpului pe Dobrin și pe Mutu. Yanis nu e un tupeist ca Mutu, pare un tip modest, serios, setat pe fotbal, și nu pe lamentări sau simulări. Moldoveanu e puternic fizic, câștigă multe dueluri și creează pericol aproape de careul advers.



Toți aleargă foarte mult, se simt pe teren, se completează, se ajută, formează o echipă foarte eficientă și foarte pragmatică.



La cum stau lucrurile acum și după două victorii la zero împotriva FCSB-ului, FC Argeș merită să rămână pe locurile de play-off. În schimb, nu mă aștept la o renaștere miraculoasă a campioanei en-titre și cred că va avea viață grea în lupta pentru locul 6 cu Oțelul și Universitatea Cluj, pe care le consider mai implicate și jucând un fotbal mai plăcut și mai generos.

