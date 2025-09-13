Laurențiu Reghecampf a început să lege victoriile, la Al-Hilal Omdurman. Dacă primele sale trei meciuri s-au încheiat cu trei remize, în schimb, de când au început partidele de totul sau nimic, tehnicianul român a trecut testul, de fiecare dată.

Ajuns în semifinalele Cupei CECAFA cu formația sa, „Reghe“ a dat, astăzi, de APR FC (Armée Patriotique Rwandaise Football Club) într-un meci jucat, la Dar es Salaam (Tanzania). Ce a ieșit? Un duel exploziv, în care românul a trecut de la agonie la extaz!

Reghecampf a dus Al-Hilal Omdurman în finala Cupei CECAFA

Partida a început rău pentru Al-Hilal Omdurman, care a fost condusă din minutul 32, după golul lui Togui pentru formația din Rwanada. Și acest gol părea că va duce APR FC, în ultimul act. Doar că finalul întâlnirii a declanșat răsturnarea de scor!

Mai întâi, Abdelrazig a marcat pentru Al-Hilal Omdurman (83), forțând intrarea în cele două reprize adiționale. Iar aici, echipa lui Reghecampf și-a adjudecat calificarea în finală, după reușitele semnate de Omer (91) și Salem (106).

S-a terminat 3-1 pentru Al-Hilal Omdurman care va întâlni, în finală, învingătoarea meciului Singida Black Stars - Kinondoni MC, ambele echipe fiind din Tanzania.

