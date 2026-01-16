Campioana a încheiat excelent 2025, cu o serie de opt meciuri fără înfrângeri în campionat, dar a pășit rău de tot, în 2026: 0-1 cu FC Argeș în deplasare.

Rezultatul de vineri, nu doar că a adus primul eșec în întrecerea internă după trei luni, dar a și reprezentat o lovitură dură, în tentativa roș-albaștrilor de a intra în play-off. Acum, când FCSB mai are doar opt partide în Superliga noastră, echipa e pe 9, la două puncte de poziția a 6-a, ultima care duce în play-off. Cu precizarea că Oțelul, aflată pe 6, are un meci mai puțin disputat.

Pornind de aici, e lesne de înțeles de ce Florin Tănase a fost extrem de dezamăgit, după partida pierdută cu FC Argeș.

„N-aveam voie să pierdem! Când iei gol, e greu să egalezi apoi pe un astfel de teren. E clar n-avem cum să fim liniștiți. Trebuie să adunăm puncte acum, pentru a urca în clasament. Sper să nu mai jucăm pe terenuri înghețate. În mod normal, nici astăzi n-ar fi trebuit să fie gheață. Dar trebuie să te lupți și să câștigi duelurile cu adversarii tăi“, a spus liderul bucureștenilor.

Când a fost informat despre criticile pe care le-a primit de la Gigi Becali, Tănase a oferit un răspuns scurt: „Așa a spus? Nu m-am temut de duelurile cu adversari. Poate că așa i s-a părut dânsului (n.r. – lui Gigi Becali), dar nu m-am temut“.

Tănase a și făcut un calcul rapid pentru intrarea roș-albaștrilor în play-off și s-a referit și la partida de joi (ora 22:00) cu Dinamo Zagreb, în deplasare, în penultima etapă din Europa League.

„Avem nevoie de cel puțin cinci victorii, ca să fim siguri de play-off. E o situație dificilă, dar suntem FCSB și trebuie să o rezolvăm. Trebuie să dăm totul, la Zagreb. Reprezentăm România. Trebuie să adunăm puncte și pentru noi, dar și pentru România. Poate că o să fie mai bine cu meciuri din trei în trei zile, cum a fost pe finalul anului trecut“, a încheiat Tănase.

