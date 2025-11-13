Laurențiu Reghecampf (50 de ani) e la o echipă fără „casă“ și fără campionat intern. Pentru că, din cauza dezastrului din Sudan, fotbalul s-a oprit, în această țară, de 2 ani.

De aceea, în stagiunea precedentă, Al-Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă din... Mauritania! Iar acum, echipa a cerut să fie înscrisă în campionatul din Rwanda. Aici, va evolua și cealaltă formație importantă din Sudan, Al-Merrikh.

În momentul în care și-a dus echipa, la Kigali, capitala din Rwanda, Reghecampf a avut un plan clar. De care tocmai s-a ales praful dintr-un motiv șocant.

Înscrierea echipelor sudaneze în campionatul din Rwanda, în aer!

Având în vedere că Al-Hilal Omdurman va debuta în Champions League pe 21 noiembrie, în partida de „acasă“ cu MC Alger (Algeria) – duelul va fi găzduit de Amahoro Stadium, la Kigali - „Reghe“ miza pe două meciuri, în campionatul din Rwanda, până la startul Ligii Campionilor.

Din păcate pentru antrenorul român, planurile sale s-au dus pe apa sâmbetei. Asta deoarece, din cauza unor probleme birocratice între Federația din Rwanda și Confederația Africană de Fotbal (CAF), înscrierea echipelor sudaneze, în prima ligă din Rwanda, e în aer! Și, în mod cert, problema nu se va rezolva decât după data de 21 noiembrie, când e programat meciul Al-Hilal Omdurman – MC Alger din Champions League.

În aceste condiții, echipa lui Reghecampf va debuta în cea mai tare competiție continentală, având doar un amical – pe care l-a câștigat, ieri, cu 2-0 – plus niște ședințe de antrenament, la Kigali.

Această situație l-a enervat pe Reghecampf dar, din dorința de nu-și strica relația cu șefii clubului, românul și-a ascuns nemulțumirea, spunând doar că speră ca particparea în campionatul din Rwanda să se întâmple cât de curând.

